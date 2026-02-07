Sport :: 2026. február 7. 08:12 ::

Hivatalosan is megnyitották a téli olimpiát

Megkezdődött a XXV. téli olimpia pénteken, a február 22-ig tartó játékokat hivatalosan Sergio Mattarella olasz elnök nyitotta meg a milánói San Siro Stadionban.

A megnyitó Harmónia címet viselő műsora tisztelgés volt Olaszország kultúrája, kreativitása, szépsége és képzelőereje előtt, egyúttal az egyetemes béke és párbeszéd fontosságára hívta fel a figyelmet. Egy olyan jövőt ábrázolt, amelyben a különbségek nem megosztanak, hanem valami jobbat építenek. A szervezők szerint a harmónia egyesíti a különböző elemeket, így Milánót és Cortinát, a várost és a hegyet, az emberiséget és a természetet.

A műsor megjelenítette a három világhírű zeneszerző, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini és Gioachino Rossini mellett az ókori Rómát, az olasz konyhát, a divatot, az irodalmat, a reneszánszt, az építészetet, vagy éppen a velencei karnevált. A közönség először akkor tört ki üdvrivalgásban, amikor az ötszörös Grammy-díjas énekesnő, Mariah Carey adta elő Domenico Modugno világhírű, "Nel Blu, dipinto di Blu" című számát, majd elénekelte saját leghíresebb számát, a Nothing is impossible-t.

Ezt követően bemutatták a megnyitó két díszvendégét, Sergio Mattarella olasz államfőt, valamint Kirsty Coventryt, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnökét. Laura Pausini előadásában az olasz himnusz közben felvonták az olasz zászlót. A műsor az öt karika megjelenésével, majd a csapatok bevonulásával folytatódott, a szokásoknak megfelelően elsőként a görögök érkeztek a küzdőtérre, utolsóként pedig a házigazda olaszok, közvetlenül előttük a következő két rendező nemzet csapata, a francia és az amerikai. A bejátszások alapján Cortinában az utcán, Livignóban és Predazzóban a havon vonultak a sportolók. A San Siro futballstadionba 86. bevonuló küldöttségként a magyarok érkeztek, a nemzeti zászlót két rövidpályás gyorskorcsolyázó, Nógrádi Bence és Somodi Maja vitte. A magyarok fekete nadrágot, hosszú fehér kabátot és mélyzöld sapkát viseltek.

A show a téli olimpiák immár több mint egy évszázados múltjára való visszatekintéssel folytatódott zenés, táncos formában, majd a beszédek előtt az olaszokra oly jellemző nonverbális kommunikációt, a kézzel gesztikulálást mutatták be humorosan.

"Ma este Olaszország kitárja karját a világ felé Milánó eleganciájával és stílusával, illetve Cortina d’Ampezzo alpesi csodavilágával. Mindenkit üdvözlünk a történelem, az innováció, a kreativitás, a kultúra és a szenvedély földjén" - köszöntötte a megjelenteket Giovanni Malago, a szervezőbizottság elnöke, aki szerint sokat változott az olimpia a hetven évvel ezelőtti, cortinai játékok óta, mert azt közvetítették először a televíziós társaságok, míg a mostani játékokat több mint száz országban milliárdok követik majd nyomon. "A hagyomány nem a hamu imádata, hanem a tűz megőrzése. Készen állunk arra, hogy újra történelmet írjunk olyan inspiráló értékek mentén, mint a kiválóság, a barátság és a tisztelet, melyek mindannyiunkat egyesítenek".

Coventry NOB-elnökként többnyire a sportolókhoz beszélt. A zimbabwei sportvezető elsőként arra hívta fel a figyelmet, hogy legyenek büszkék magukra, hogy milyen messzire jutottak és élvezzék az olimpia minden pillanatát.

"A következő két hétben valami igazán különlegeset fogtok adni nekünk. Megmutatjátok, mit jelent embernek lenni, álmodni, küzdeni, tisztelni egymást és törődni egymással. Megmutatjátok, hogy az erő nemcsak a győzelemről szól, hanem a bátorságról, az empátiáról és a szívről. Nemcsak hihetetlen emlékeket fogtok szerezni, hanem megmutatjátok a világnak, hogyan kell élni" - fogalmazott Coventry, akinek elnökként ez az első olimpiája. "Ezért szeretjük mindannyian az olimpiát. Amikor látjuk, hogy riválisok a célvonalnál megölelik egymást, eszünkbe jut, hogy választhatjuk a tiszteletet. Az olimpiai játékok szellemisége sokkal többről szól, mint a sportról. Rólunk szól – és arról, amilyen emberré tesz minket".

Miután Sergio Mattarella olasz államfő megnyitotta a XXV. téli olimpiai játékokat, a világhírű tenor, Andrea Bocelli lépett a színpadra, miközben az Internazionale és az AC Milan két legendája, Giuseppe Bergomi és Franco Baresi hozta be az olimpiai lángot korábbi sikereik helyszínére. Ezt követően három-három női és férfi röplabdázó vitte ki a fáklyát. Az olimpia zászlójának felhúzása és himnuszának eljátszása előtt Charlize Theron Oscar-díjas dél-afrikai színésznő az ENSZ békenagyköveteként szólt a közönséghez és a világhoz, végül a sportolók, edzők és bírók eskütétele következett.

Az est fénypontjaként az olimpiai láng a szánkós és bobos Gerda Weissensteiner, valamint a sífutó Manuela Di Centa kezében megérkezett a milánói Sempione téren lévő Békeívhez, ahol előbb még a gyorskorcsolyázó Enrico Fabris vitte tovább a fáklyát. Végül az egyaránt háromszoros olimpiai bajnok alpesi síző, Alberto Tomba és Deborah Compagnoni emelkedett a magasba, hogy a Békeív közepén lévő koszorút meggyújtsa. Cortinában Gustav Thöni alpesi síző vitte utolsó előttiként a lángot, melyet egy jelenleg is aktív sportoló, a női lesiklás phjongcshangi bajnoka, Sofia Goggia gyújtott meg.

Olaszországban várhatóan - a semleges színekben szereplő olimpikonokkal együtt - 93 csapat 2871 versenyzője - köztük 15 magyar - indul. Az ötkarikás eseményen 16 sportág 116 versenyszámában avatnak győztest.

(MTI)