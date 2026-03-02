Sport :: 2026. március 2. 17:59 ::

Légfegyveres Eb - aranyérmes a Major Veronika, Nagy Ákos Károly pisztolyos csapat

Major Veronika és Nagy Ákos Károly aranyérmet nyert a pisztolyosok vegyes csapat számában a Jerevánban zajló légfegyveres Európa-bajnokságon hétfőn.

A magyar duó 576 körös eredménnyel, az alapverseny másodikjaként jutott be a négyes döntőbe, melyben gyakorlatilag végig vezetve, fölényesen diadalmaskodott, 1,8 körrel megelőzve a Sevval Ilayda Tarhan, Yusuf Dikec összetételű címvédő török kettőst.

Ez volt a magyar küldöttség, egyúttal Major Veronika harmadik dobogós és egyben aranyérmes szereplése az örmény fővárosban, ahol vasárnap a sportpisztolyban olimpiai bronzérmes Major az egyéni versenyt és Fábián Sára Ráhellel, illetve Jákó Miriammal közösen a klasszikus csapatversenyt is megnyerte.

Hétfőn Péni István a férfi puskások, Dénes Eszter pedig a női puskások között jutott döntőbe, ahol előbbi az ötödik, utóbbi a hetedik helyen zárt.

(MTI)