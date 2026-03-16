Gulyás László a Magyar Jelenen indított műsort

Gulyás László podcastjában a sport és a kultúra ismert szereplőivel beszélget majd hétről hétre – mondta el a Media1-nek Horváth Tamás, a lap főszerkesztője.

A 75 éves Gulyás László a magyar sportriporteri szakma egyik legismertebb alakja: pályafutása során tizenegy olimpiáról tudósított, számos labdarúgó BEK- és Bajnokok Ligája-döntőt közvetített, és a televízióban az ő kommentálásával követhette az ország a Videoton labdarúgócsapatának 1984–85-ös UEFA-kupa-menetelését.

Az új podcast, a GulyásÓra első epizódja március 15-én este jelent meg a Magyar Jelen felületén. Az első adás vendége Kemény Dénes, a magyar vízilabda-válogatott egykori szövetségi kapitánya, aki három olimpiai aranyéremhez segítette a csapatot.