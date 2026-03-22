Sport :: 2026. március 22. 06:53 ::

999 évre bérelte ki a stadionját a Millwall

A londoni Millwall Football Club 999 évre szóló bérleti szerződést kötött a The Den Stadion használatáról.

A Championshipben, az angol másodosztályban szereplő csapat vezetése az illetékes londoni kerületi tanáccsal írta alá a csaknem ezer esztendeig érvényes megállapodást - adta hírül közleményben a klub.

Az 1885-ben alapított Millwall FC eddig is az 1993-ban épült The Denben játszott, de csak most született meg az "örökös" együttműködést rögzítő hivatalos egyezség, amely kiterjed a stadion és a környező földterület használatára egyaránt.

(MTI)