Tudomány és technika :: 2025. augusztus 9. 20:18 ::

Sikeresen földet ért a SpaceX űrkapszulája a visszatérő asztronautákkal

Földet ért a SpaceX űripari cég Crew Dragon típusú űrkapszulája szombaton négy űrhajóssal a fedélzetén.

Öt hónapos küldetés után pénteken indult vissza a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) az amerikai Anne McClain és Nichole Ayers, a japán Onisi Takuja és az orosz Kirill Peszkov.

A NASA élő közvetítésén látható volt, amint az űrkapszula - a csaknem 18 órás utazás végén - a Csendes-óceánban landolt Kalifornia partjainál.

Augusztus 2-án már sikeresen megérkezett az ISS-re a most hazatért négy asztronauta helyére álló újabb csapat: Zena Cardman és Mike Fincke amerikai, valamint Jui Kimija japán és Oleg Platonov orosz űrhajós a tervek szerint hat hónapot tölt majd az állomáson.

(MTI)

Korábban írtuk: Öt hónap után visszaindult négy űrhajós a Földre a Nemzetközi Űrállomásról