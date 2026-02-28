Tudomány és technika :: 2026. február 28. 10:27 ::

Jenki holdfoglalás: már az amerikai bázist és űrállomást tervezik, de az Artemis még csak a földről ugatja a holdat

Mégsem lépnek emberek holdra a 2027-re tervezett Artemis–3 küldetés során – jelentette be a NASA február 27-én. Az amerikai űrügynökség elmondása szerint újragondolták holdprogramjukat, és kiegészítették plusz egy misszióval.



Távoli a Hold: egyelőre az Artemis–2-t is le kellett szerelni az indítóállványról (kép: NASA/Sam Lott)

A 24 által szemlézett új menetrend szerint a 2027-es Artemis–3 csak egy kísérleti küldetés lesz, amely megalapozza a 2028-ra ütemezett Artemis–4-et. Ez utóbbi fogja megvalósítani az Artemis–3 eredeti célkitűzéseit, vagyis hogy több mint 50 év után újra embert juttasson az Egyesült Államok a Hold felszínére.

A NASA egyúttal azt is közölte, 2028-tól kezdődően minden évben legalább egy holdra szállást terveznek végrehajtani.

Amerikai holdbázist terveznek, de Kína előzhet

Az űrügynökség Artemis-programja

a tartós holdi jelenlét kiépítésére törekszik, ennek részeként egyebek mellett egy holdbázist, valamint egy, az égitest körül keringő űrállomást is létrehoznának a keretein belül.

A megvalósítás azonban nem zajlik zökkenőmentesen: a küldetéseket már számos alkalommal elhalasztották különböző biztonsági és technikai okokra hivatkozva, ezért sok szakértő attól tart, Kína megelőzheti Amerikát a Holdon.



Holdbázis-koncepció (kép: ESA – P. Carril)

Az Artemis–3-nak az eredeti tervek szerint például 2024 végén kellett volna elstartolnia, később azonban 2025-re, majd 2026-ra, végül 2027-re tolták az indulás dátumát. Eredetileg ennek a missziónak kellett volna újra embereket juttatnia a Holdra, így a mostani bejelentés újabb visszalépésnek számít, hiszen tovább csúsztatja 2028-ig az emberes holdra szállás időpontját. Egyelőre nem világos, hogy az újratervezés után mik lesznek az Artemis–3 pontos céljai.



Egy másik elképzelt holdbázis-koncepció :-)

Még az az Artemis–2 sem indult el

A NASA jelenleg az Artemis–2 misszió elindításán dolgozik, amelyet szintén megannyi alkalommal halasztották már el. Ez a mintegy 10 napig tartó küldetés arra törekszik, hogy az Orion űrkapszula fedélzetén négy űrhajós megkerülhesse a Holdat. Kezdetben az Artemis–2-t 2023-ban akarták végrehajtani, végül azonban egészen 2026 márciusáig csúsztatták, de ma már látszik, hogy ez a terv sem fog megvalósulni, hiszen a misszióban használt űrrakétánál komoly problémákat vettek észre, ezért le kellett szedni az indítóállványról, és a NASA műhelyébe szállítani, emlékeztet a 24.