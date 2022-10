Extra, LMBTQP+ :: 2022. október 30. 19:35 ::

Az ifjú művész - Heti progresszió (CLII. rész)

Ismét jelentkezik heti rovatunk az elmúlt időszak leghaladóbb híreivel. Ezúttal az amerikai félidős választásokkal és két Putyinnal kapcsolatos anyagot válogattam be a három nyertes közé, vágjunk is bele hát. A hetiprogresszio@portonmail.com címre küldött anyagokat ezúton is köszönöm olvasóinknak.

3. Ha esetleg egy vasárnapi örömhírre vágyott, akkor gondoljon arra, hogy Amerika minden államában lesz queer jelölt a közelgő félidős választásokon.



Annise Parker (b1) meg egy rakat másik idióta, akiknek lusta voltam kiírni a nevét, mert felesleges (forrás: Annise Parker Twitter-oldala)

Az Egyesült Államok eddigi történetében ez lesz az első alkalom, hogy mind az 50 államban (+ Washington D.C.) lehetőség lesz LMBTQ-személyeket, jelen esetben queereket közhivatalokba választani, ennek a hírnek pedig azért örülnek különösen a normalitás ellenségei, mert az országban az utóbbi időben több fronton is hadjáratot indítottak az LMBTQ-lobbi ellen, így ezt egyfajta válaszcsapásként élik meg a lobbisták, a queerek jelenlététől pedig azt várják, hogy enyhítik a "homofób indulatokat". A Human Rights Campaign (az Egyesült Államok legnagyobb LMBTQ-érdekvédelmi szervezete) szerint idén legalább 340 "LMBTQ-ellenes" (értsd: normalitáspárti) törvényjavaslatot nyújtottak be az állami törvényhozásban, amellyel kapcsolatban nem tudni, miért vinnyog a szervezet, hiszen teljesen legális ilyen jellegű javaslatokat benyújtani.

Nem kevésbé elnyomó, diktatórikus módon nyilatkozott az LMBTQ Victory Fund "politikai akcióbizottság" elnök-vezérigazgatója, Houston nyíltan leszbikus expolgármestere, Annise Parker. Szerinte "a választóknak elegük van az LMBTQ-közösség ellen indított könyörtelen támadásokból" és úgy gondolja, hogy "a bigottak azt akarják, hogy maradjanak otthon és csendben" (igen, az valóban nagyon jó lenne), de "a támadásaik visszafelé sülnek el" és "LMBTQ-vezetők új hullámát motiválják, hogy hivatalokért induljanak el".

Őszintén reméljük, hogy egy darab LMBTQ-ember sem kerül majd be az amerikai félidős választások alkalmával.

2. Tudta, hogy van homoszexuális hegymászókat tömörítő szervezet? A csapat egy ukrán és egy szivárványos zászlót vitt magával a legutóbbi túrájukra, hogy aztán szándékosan ott hagyják a Tien Shan-hegységben, a Vlagyimir Putyin-csúcs közelében, hogy így tiltakozzanak az elnök "homo- és transzfób, agresszív rezsimje" ellen. Gondolom az ukránok rettenetesen "örülnek", hogy a szivárványos ronggyal kezelik egy szinten a nemzeti zászlójukat.



LMBTQ-buli a Vlagyimir Putyin-csúcson (forrás: Pink Summits Instagram-oldala)

Különben nem ez volt az első hasonló eset. A homoszexuális hegymászók az ún. Pink Summits kampány keretében megmásszák minden kontinens legmagasabb csúcsát, illetőleg rendezvényeket szerveznek LMBTQ hegy- és sziklamászó közösségek számára. Bizonyára rendkívül nagy lehet a tolongás. A hegymászók Oroszország legmagasabb csúcsán is jártak már szivárványos zászlóval.

1. A Clooney család ötéves fia is beszállt az orosz-ukrán háborúval foglalkozó személyek körébe. Az anyja, Amal Clooney egy New York-i rendezvényen (Michelle Obama és Melinda French Gates mellett) beszélt arról, hogy fia, Alexander rajzolt egy börtönt, majd azt mondta, hogy "Putyinnak ott kellene lennie".

Nyilván a "megható történetnek semmi köze ahhoz", hogy George Clooney liberális világnézetű színész hírében áll, felesége pedig emberi jogi ügyvédként tevékenykedik.



Liberális mintaszülők, George és Amal Clooney (fotó: Dimitrios Kambouris / Getty Images Hungary)

A nő, miután elmesélte a történetet, olyan semmitmondó lózungokkal kommentelte azt, hogy én még most sem értem a lényegét, ha van egyáltalán. Így szól: "Arra gondolok, hogy néhány év múlva, amikor már nem ötévesek lesznek, elkezdenek majd tanulni ezekről a dolgokról, amikről beszélünk, és arról, mi történik a világban."

Ezzel a liberális módon ízetlen "gondolattal" zárom az e heti rovatot, de olyan gyorsan telnek a napok, hogy hamarosan már újra jelentkezhetek egy újabb adaggal.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info