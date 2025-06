Extra :: 2025. június 22. 23:04 ::

Marx egy videójátékban - Heti progresszió (CCLXXXVIII. rész)

Ismét vasárnap, ismét Heti progresszió. Az aktuális részben kicsit visszatekintünk egy héttel ezelőttre, június van, tehát LMBTQ-lobbi is lesz, illetve egészen furcsa videójátékot is bemutatunk.

Öveket becsatolni!

3. Múlt héten mutattuk be a Bestway multikulti-kompatibilis gumimatrac-borítóját, de kiderült, hogy ennél jóval mélyebb a nyúl ürege a cégnél.

Kedves olvasónk további képeket küldött a Bestway termékeiről, és hát igen...a cég tényleg kimaxolja a multikulti adta „lehetőségeket”. Szemlátomást imádják az összemixelt, fekete-fehér párokat, melyet nem szégyellősek a vásárlók tudtára adni.



Ellátnak minket rendesen a rovatba való anyaggal

2. A KLM holland légitársaság Németországba szánt reklámja is megadta a módját, egyszerre tisztelegnek az LMBTQ-lobbi és a multikulti előtt, hiszen nem csak „Tina und Sophie” mutatja be, mi is az a haladó Európa, de a cég logóját is szivárványszínek borítják, ahogy azt egy progresszív vállalattól illik ebben a forró júniusban.



Kimaxolta a KLM is!

Köszönjük a találatot olvasónknak!

1. Nagy a merítés a videójátékok háza táján, főleg akkor, ha – hogy úgy mondjam – meglehetősen tágan értelmezzük, mit is nevezünk videójátéknak.

A Non Fiction Games úgy gondolta, hogy a Kommunista Kiáltványt is érdemes ide sorolni, ezért megalkotta azt vizuális novella formájában.

A The Communist Manifesto – A Visual Novel névre hallgató alkotás nem tartalmaz mást, mint Marx és Engels 1848-as kiáltványát, mely egyik kiindulópontja lett a világot felforgató kommunizmusnak. Nagy vörös háttér, „forradalmi” zenék, és sok-sok szöveg a néha feltűnő Marxszal és Engelsszel vegyítve, ahogy megmagyaráznak egy-egy fogalmat.

A „játék” teljesen ingyenes (komolyan veszik a kommunizmust), azonban sok más vizuális novellától eltérően itt nem lehet randira hívni a szereplőket, szóval akiben ez munkálkodott, az csalódni fog.

Talán a csapat legközelebb bevállalja Alfred Rosenberg A 20. század mítosza című művét is.

hetiprogresszio@kuruc.info -ra küldött anyagokat ismételten köszönöm, jövő héten érkezem június utolsó Heti progressziójával.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info