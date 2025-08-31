Extra :: 2025. augusztus 31. 11:31 ::

A kártérítés - Heti progresszió (CCXCVIII. rész)

Visszatekintő múlt hétre, megint jön a Tedi is, meg egy újabb szürreális kaland Angliából. Ezek lesznek a tartóoszlopok 2025 nyarának utolsó Heti progressziójában. Minden beküldött olvasói anyagot köszönök, ne feledje senki, hogy a hetiprogresszio@kuruc.info folyamatosan aktív továbbra is.

Most pedig vágjunk is bele egyenesen a közepébe!

A homoszexuális „zenész” Los Angeles utcáin mászkált alsóneműben és cowboycsizmában, az egyik őt videózó járókelőnek pedig beszólt, hogy „nem megmondtam, hogy tedd el a telefont?”



Lil Nas X 2025. augusztus 25-én a kaliforniai Van Nuysban. Azért messze jobb így látni, mint a színpadon

Azonban amikor kihívták a rendőröket, Lil Nas X velük is dulakodni kezdett, kétszer meg is ütötte az egyiket, ám a „művészt” így is kórházba vitték elsőnek, majd csak utána vették őrizetbe. Bíróság elé kell állnia hatósággal szembeni ellenállás és egy rendőr bántalmazása miatt. 75 ezer dolláros óvadékot szabtak ki a négerre, melyet kábítószeres rehabilitációhoz kötöttek.

A nap hazudós bohóca mégis Lil Nas X ügyvédje lett. Christy O’Connor szerint védence „figyelemre méltó életet élt”, a vádak pedig „teljesen idegenek” Montero Lamar Hill alias Lil Nas X eddigi életútjától. Álláspontja szerint „soha korábban nem került ilyen helyzetbe”.

Ha igény szerint kinevettük, vagy kibosszankodtuk magunkat, ugorhatunk is a következő pontra.

2. Idén júliusban volt elsőbálozó a rovatban a Tedi üzletlánc, és egy hónap elteltével máris duplázik.

Múltkor román lejben adták meg az új győri boltjuk árait, most pedig egy nem éppen magyar kinézetű kisfiúval szeretnének „visszamenni a suliba”, miközben „fullba nyomják a menőséget”, szóval nem igazán akar sikerülni a Tedinek ez a lokalizáció.



Nem tud nem hibázni a Tedi

Mondjuk, hogy a sulipadba való visszaülés és a menőség között mi a kapcsolat, arra sem sikerült rájönnöm.

Mindenesetre köszönjük a találatot olvasónknak!

1. A végére pedig egy vicces történet , amiből ha levonjuk a végkövetkeztetést, már nem fogunk kacagni.

„Elfogadhatatlan, szakmaiatlan és gyerekes viselkedést tanúsítottak” a rendőrök egy essexi házkutatás során 2023 októberében, így az „áldozatnak” 3500 font (kb. 1,6 millió forint) kártérítést állapított meg a bíróság.

Három fiatal rendőr egy kábítószerrel kapcsolatos ügyben kutatta át egy essexi nő lakását, feltúrták a fehérneműs fiókját is. Itt rátaláltak egy szexjátékokat tartalmazó dobozra, majd viccelődni és nevetni kezdtek, „megalázó” helyzetbe hozva ezzel a gyanúsítottat.

Kábítószert végül nem találtak nála, vádemelés sem volt, ám a nő panaszt tett. Szakmai testület vizsgálta az ügyet, amely megállapította, hogy a rendőrök viselkedése „elfogadhatatlan” volt, de ez sokkal inkább történt az „éretlenségük” miatt, semmint „rosszindulatból”.



Nem igazán tudja a brit rendőrség, hogy merre vannak arccal

Mivel nagyon fiatalok voltak és kiképzés alatt álltak, nem indult ellenük eljárás, az egyik azóta már fel is mondott a három rendőrtanonc közül. Ha a pénz nem lenne elég, a szexjátékos nőtől mind a rendőrök, mind a nyomozást vezető tiszt bocsánatot kért szóban és írásban egyaránt.

És akkor jöjjön a feketeleves. Az imént olvasott szürreális történetben irreális kártérítésről és bocsánatkérésekről kaptunk ismeretet, ugyanebben az országban az viszont teljesen rendben van, hogy kommentelésért börtönbe zárnak olyan embereket, akiknek nem tetszik Anglia jelenlegi, mostoha helyzete, és kritizálni mernek mondjuk olyan négereket, akik fehéreket mészároltak le a szigetországban.

A szokásos könnyed hangvétel helyett tehát kénytelen vagyok így zárni a mai részt, az előbbin pedig érdemes elgondolkodni jövő hét vasárnapig.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info