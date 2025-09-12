Extra :: 2025. szeptember 12. 06:56 ::

Egy "germán törzsi harcos" végig akarja járni a Római Birodalom egykori németországi határvonalát

Finnian Garvey 27 éves internetes tartalomgyártó egy ókori germán harcos öltözetében akarja végigjárni a Limes Germanicust, a Római Birodalom egykori németországi határvonalát.

A 750 kilométer hosszú utat 38 nap alatt tervezi megtenni a szabad ég alatt táborozva, bár 60 napja lenne arra, hogy új rekordot állítson fel.

Garvey szerint ihletet egy reggel kapott a túrához megvalósítva gyermekkori álmát. "Világrekordot akartam felállítani" - mondta, hozzátéve, hogy jelentőséget akart adni a dolognak azzal, hogy nehézkes történelmi felszerelésben vág neki az útnak.

Az ösvény - a limes - a hajdani Római Birodalom északi határának nyomát követi. Nyugaton Rajna-vidék-Pfalz tartománytól délre Bajorországig húzódik. Az útvonal erdőkön, folyókon és városokon halad át. A limes nagy része az UNESCO világörökség része.

Garvey Frankfurt közeléből származik, ahol az egykori határmenti erődöket összekötő limes a táj jellegzetes eleme. Felszerelése között van egy köpeny, egy pajzs és egy lándzsa. "Alapjában véve germán törzsi harcos vagyok" - mondta. Minden, amit visel, történelmileg dokumentált, köpenye pedig hálózsákként, kapucniként és esőkabátként is szolgál.

A túra a Rajna-vidék-Pfalz tartományban található Rheinbrohl kisvárosából indult hétfőn. Garvey úgy számol, hogy az út több hetet vesz igénybe, és Bajorországban ér véget. A múzeumlátogatásokat és a táborhelyekhez vezető kitérőket is beleszámítva körülbelül 770 kilométert fog megtenni. Garvey az utazását a közösségi médián is megosztja.

(MTI)