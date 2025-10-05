Extra, Tudomány és technika :: 2025. október 5. 15:43 ::

Beigazolódik a halott internetről szóló elmélet?

Az internet forgalmának egyre nagyobb részét botok uralják, a kreatív emberi tartalom pedig lassan háttérbe szorul. A halott internet rémképe ma már közelebb van a valósághoz, mint valaha – írja a Világgazdaság.

Egyre kevesebb a valódi emberi interakció a világhálón: a forgalom harmadát már most is mesterségesen generált botok adják. A digitális tér lassan kiürül, a kreatív, emberi tartalmak helyét algoritmusok töltik ki, a halott internet elmélete pedig beigazolódni látszik – már csak az a kérdés, hogy visszafordítható-e a robotinvázió – közli a lap.

Az internet hajnalán a keresők és a weboldalak közt még kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolat állt fenn. A keresők forgalmat vittek a tartalomkészítőknek, a web pedig cserébe adatot biztosított az indexeléshez.

Ez volt a digitális társadalmi szerződés.

Ma azonban a helyzet gyökeresen más: a csetbotok választ adnak a kérdésekre, miközben a forrást alig látható hivatkozások rejtenek el egy sarokban.



Fotó: AFP

A Cloudflare adatai szerint az internetes forgalom közel egyharmada már botokból áll, a fejlettebb becslések – például az Imperva 2024-es jelentése – pedig közel 50 százalékot valószínűsítenek. Ezek az automatizált algoritmusok nemcsak adatot gyűjtenek, hanem sokszor egymással kommunikálnak, emberi közreműködés nélkül.

A helyzet abszurditását jól jelzi, hogy az online diskurzusok egy része ma már olyan, mintha két algoritmus vitatkozna egymással (mondjuk ez hús-vér embereknél is gyakran van így, nézz meg egy átlagos Facebook-kommentmezőt - a szerk). A közösségi platformok beszélgetései egyre inkább emlékeztetnek videójátékok NPC-ihez, akik végtelen ciklusban ismételgetnek töredékes mondatokat.

A jelenségre van is egy kifejezés: halottinternet-elmélet. Ezt korábban összeesküvés-elméletnek tartották, ma viszont egyre többen tekintik reális forgatókönyvnek. A világháló egyre jobban hasonlít egy üres bevásárlóközpontra, amelyben hiába van ott az infrastruktúra, a zene, a hirdetések és az árusított termékek, szinte teljesen hiányzik belőlük az emberi élet – összegez a Világgazdaság.

A probléma nemcsak mennyiségi, hanem minőségi. Az internetet korábban az emberi kéz alkotta furcsaságok, egyedi látásmódok, nyers kreativitás jellemezte.

Ma mindez helyettesítő tartalommá vált: vállalati algoritmusok csipegetik szét és köpködik vissza az eredeti ötleteket, amelyek minden újabb másolattal veszítenek az egyediségből.

A változás mögött nem a felhasználók elfordulása áll. Az emberek nem hagyták el az internetet – az üzleti érdekek szorították ki őket. A nagy technológiai cégek a tartalom után bányásznak, ahogy egy iparvállalat a nyersanyag után, és közben hátrahagyják az internet üres héját.

Az internet néhány évtized alatt az emberi kommunikáció és önkifejezés egyik legfontosabb terepe lett. Ha azonban a trend folytatódik, könnyen előfordulhat, hogy az eredeti cél – emberek közötti kapcsolatok megerősítése, valamint az élmények és a gondolatok megosztása – háttérbe szorul. Helyét pedig a botok világa veszi át, ahol a valódi hangot teljesen kiszorítja a zaj.