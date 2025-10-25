Extra :: 2025. október 25. 09:40 ::

Kezdeményezné Nagy Feró díszpolgári címének visszavonását egy őrbottyáni képviselőnő

Az egyik önkormányzati képviselő kezdeményezni fogja Nagy Feró díszpolgári címének visszavonását. Deák Emese, Őrbottyán egyik önkormányzati képviselője azt írta Facebookon, hogy ugyan az érvényben lévő kitüntető címek adományozásáról szóló önkormányzati rendelet számára félreérthetően fogalmaz a díjak visszavonásáról, ennek ellenére a novemberi testületi ülésre előterjesztést nyújt be a díszpolgári cím visszavonására és a rendelet módosítására is.

Deák Emese az Őrbottyán a Mi Városunk Egyesület színeiben jutott be a testületbe, a településen a független polgármester mellett az egyesület három, a Fidesz–KDNP három képviselővel rendelkezik, míg ketten függetlenek.

Nagy Feró Kossuth-díjas énekest Őrbottyán várossá nyilvánításának 10. évfordulóján, a 2023-as Harangok Napján választották a város díszpolgárává, az eseményen Latorcai Csaba kereszténydemokrata politikus, parlamenti államtitkár gratulált neki.

Pénteken több ellenzéki politikus is reagált arra, hogy Nagy Feró szerint a Szőlő utcai ügyben érintett lányok is kerestek pénzt, tehát mindenki jól járt.

Karácsony Gergely szerint a Beatrice énekesének szavai egyszerre felháborítóak és kétségbeejtőek. Dobrev Klára azt mondta, hogy aki így beszél az áldozatokról, az nem méltó sem a Kossuth-díjra, sem arra, hogy példaként állítsák bárki elé.

Nagy Feró a Telexnek az ügyről azt mondta, „általában az emberek a saját anyagi helyzetüket akarják javítani.” A volt igazgató szerinte visszaélt a helyzettel, hogy pénzt kereshessen. Azt is mondta, hogy szerinte ezzel a korábbi intézményvezető jól járt, de szerinte jól járhattak a lányok is, mivel, magyarázta Nagy Feró, egyelőre nem világos, hogy valóban kényszerítették-e prostitúcióra az ügyben érintetteket. „Pálcát nem törünk egy nő felett sem, ha nála van egy értékes dolog, amit ő meg akar osztani másokkal” – fogalmazott Nagy Feró a telefonban. Hozzátette, hogy „ha például vasláncon tartották” a lányokat, akkor természetesen nem önszántukból cselekedtek.

A Szőlő utca néven emlegetett ügyben Juhász Péter Pál, a Budapesti Javítóintézet vezetőjének és élettársának letartóztatását május végén rendelték el emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt. A férfit ezen kívül több rendbeli közfeladati helyzettel visszaélés bűntettével és lőfegyverrel visszaélés bűntettével is meggyanúsították. A Készenléti Rendőrség korábbi, megalapozott gyanúja szerint ők ketten több nehéz sorsú, tőlük anyagilag és érzelmileg függő, nagykorú nőt vettek rá prostitúcióra és az abból származó bevétel átadására - emlékeztet a Telex.