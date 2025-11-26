Extra, Külföld :: 2025. november 26. 15:50 ::

Ismét szoríthatunk Adolf Hitlerért

No persze nem az igaziért. A namíbiai Adolf Hitler Uunona 2020-ban indult el a világhírnév felé, amikor is a helyhatósági választásokon a szavazatok 84,88 százalékával képviselőnek választották Oshana régió (Észak-Namíbia) Ompundja körzetében.



Namíbia, ha nem a világ leghíresebb kerületi tisztségviselője, Adolf Hitler Uunona (fotó: RacioMediaGroup/Bild)

Az akkora 54 éves férfival először a német Bild készített interjút, amit számos világhírű orgánum (BBC, The Washington Post, stb.) követett.

Élet Adolf Hitlerként

A Bild első kérdése természetesen Adolf nevéről szól, miszerint „hogyan élhet valaki politikusként EZZEL a névvel?”

Olvasóink már a kérdésfeltevésből is érzékelhetik a Bild dehonesztáló hangnemét, Adolf Hitler pedig úgy válaszolt, ahogy az a politikailag korrekt világ elvárja tőle. Először viccesen annyit mondott, hogy „csak azért, mert ez a neve, nem akarja meghódítani Oshanát”, majd pedig komolyra fordítva a szót, elmondta, hogy „az apja nevezte el így, aki valószínűleg nem is értette, mit képviselt Adolf Hitler”.

Majd így folytatta: „Gyerekként ez egy teljesen normális név volt számomra. Csak felnőttként értettem meg: ez az ember meg akarta hódítani az egész világot. Semmi közöm ezekhez a dolgokhoz.”



Adolf Hitler főhadiszállása Oshana régióban található (forrás: Bild)

Mindezt a Bild már egyenesen úgy értelmezte, hogy Hitler „elhatárolódik a nemzetiszocializmustól”, pár nappal később Hitler pedig megerősítette a Namibian című napilapnak, hogy „ő nem olyan, mint a névrokona, és nem akar atrocitásokat elkövetni”. (A Namibian cikke azóta már nem érhető el.)

A namíbiai politikus azonban ennél tovább nem izgatta magát a kérdésen. Nem zengett tízperces bűnbánó szöveget a holokausztról, sőt, azt is elárulta, hogy általában Adolf Uunonaként jelenik meg a nyilvánosság előtt, azonban a nevét nem változtatja meg, felesége pedig Adolfnak hívja. Hogy nem változtatja meg azt, azzal indokolta, hogy „túl késő, minden hivatalos iratban, dokumentumban benne van már”.

Adolf Hitler háttere, a SWAPO, aktuálpolitika, és Hitler mint név

Adolf Hitler pártja az NSDAP a SWAPO, vagyis a South West Africa People's Organisation, afrikaans nyelven Suidwes-Afrikaanse Volks Organisasie, németül Südwestafrikanische Volksorganisation. Magyarul Délnyugat-afrikai Népi Szervezetnek hívjuk.



A SWAPO a függetlenedés óta vezeti Namíbiát, habár folyamatosan veszítenek előnyükből (forrás: NamibiaToday)

Az 1960-ban alapított szervezet az összes afrikai “felszabadító” mozgalomhoz hasonlóan marxista alapokon nyugodott, apartheid-ellenes, vagyis fehérellenes volt, antikolonialista attitűddel. Namíbia 1990-es függetlensége óta kormányzó párt, megszólalásig ugyanazt az ívet futotta be (fegyveres szárnyuk is volt a “felszabadulásig”), mint déli szomszédja, az ANC, vagyis az Afrikai Nemzeti Kongresszus.

A SWAPO történetét érdemes feldolgozni – főleg, akit érdekel a sorstárs Dél-Afrika történelme is – itt azonban elég annyit megértenünk, hogy a namíbiai Adolf Hitler neve ellenére egyáltalán nem egy nemzetiszocialista örökséggel rendelkező pártnál tevékenykedik. Sőt, annak szöges ellentéténél.

Adolf Hitler neve pedig politikai tényező lett. Uunona 2020-ban úgy nyilatkozott , hogy a “szándékos lejáratást ellenfelei tervelték ki”, hogy így találjanak fogást a SWAPO-n. Ebből pedig több is van. Az IPC (Independent Patriots for Change, vagyis Független Hazafiak a Változásért) egy ún. “mérsékelt” erő, mely a SWAPO babérjaira tör, illetőleg itt is vannak – ismét Dél-Afrikához hasonlóan – a SWAPO-nál radikálisabb, szélsőbaloldali mozgalmak. Fontos még megjegyezni, hogy a fehér identitást, örökséget nyíltan felvállaló politikai erő, ahogy Dél-Afrikában, úgy Namíbiában sincs.

Uunona szerint tehát éppen az IPC igyekezett “lejáratni” őt, a Hitler név tehát politikai játszmák színterévé változott. A dologra olyannyira ráfüggtek, hogy egy windhoeki aktivista, Phil ya Nangolo “Uunona nevében” kereste meg a Bildet, hogy a kormánypárt “bizonyos politikai ellenfeleinek állt érdekében, hogy politikai tőkét kovácsoljanak a névből”, ez pedig “nem marad majd válasz nélkül”. Anno 2020-ban egyébként nem szerepelt jól a SWAPO. 30 településen, illetve 3 tartományban vesztette el többségét az addig kirobbanthatatlan kormánypárt, a települések között több nagyváros is van, például a főváros, Windhoek.

Adolf Hitler azonban remekül szerepelt, jobban, mint bármely más párttársa. Vajon a név miatt?

Oshana régió Észak-Namíbiában van, az ovambók lakják, Adolf Hitler is ehhez a népcsoporthoz tartzozik. Köreikben pedig hagyományosan magas a támogatottsága a Délnyugat-afrikai Népi Szervezetnek.

Fontos azonban tudni, hogy amíg a marxista-leninista alapokon nyugvó “felszabadítási mozgalmaknak” az apartheid-ellenes időszakban nagy volt a támogatottsága, ez mára mind Dél-Afrikában, mind Namíbiában omladozik. Fogalmazhatánk úgy is, hogy az európai örökséget elpusztították, a fehérek nagy részét elüldözték, így “közös ellenség” híján nem maradt más, mint egymás cséplése, és a törzsekre való osztódás. Namíbia is törzsi területekre oszlik szét, a pártok is így gondolkodnak, ezek pedig egyértelműen a pusztulás jelei, hiszen az építő jellegű európai szellemet megsemmisítették, helyébe viszont nem lépett semmi életképes, nincs többé víziója ezeknek az országoknak, újfent felütötte a fejét a szélsőbaloldaliság.



Gyarmati építészet a Gartenstrasse és az Independence Avenue sarkán Windhoekben (fotó: Sebastian Geisler/Bild)

Adolf Hitler otthonról dolgozott a koronavírus idején

Namíbia leghíresebb helyhatósági tisztségviselője 2021 végétől otthonról kényszerült dolgozni, miután Covid-járvány tört ki a helyi tanácsban, sőt ompundjai irodáját is be kellett zárni ideiglenesen, a választók pedig csak e-mailben, esetleg WhatsAppon tudtak kommunikálni Hitlerrel. Később Adolf Hitler irodáját is fertőtlenítették a protokoll szerint.

Persze mindez csak azért kerülhetett fel a Bild térképére, mert a “namíbiai Hitlerről” van szó. Innen megtudhatjuk azt is, hogy irodáját 2010-ben újították fel 2000 euróért, ami akkor és főleg ott nem kevés pénz, valamint hivatali autója is van, egy fehér Toyota Hilux, melynek ára 25 ezer eurótól kezdődik. Ne feledjük, hogy egy helyhatósági tisztségviselőről beszélünk, szóval ez meglehetősen gazdag juttatás.

A Bild információi szerint Hitler szeret autózni, hovatovább korábban lelkesen támogatott egy német cementgyári beruházást is (a legnagyobb német közvetlen befektetés volt a gyarmati idők után), a cég érdekeltségeibe pedig a kínaiak is be akarták fúrni magukat (Afrikában, így Namíbiában is rengeteg a kínai befektetés).

Gyarmati örökség (?)

A Daily Express brit lap információi szerint az ominózus választás november 26-án, tehát ma van, Adolf Hitler pedig várhatóan ismét győzelmet arat majd.

Namíbia – afrikai viszonylatban – az élhetőbb országok közé tartozik, persze a valódi örökség jelentős része a gyarmati időkből származik. A terület gyarmati időszak utáni története rengeteg hasonlóságot mutat Dél-Afrikáéval, habár itt jóval kevesebb atrocitás történt, mint “odaát”.

Az országban mind a mai napig gyakori keresztnév az Adolf, van német nyelvű újság, utcanevek, települések, még német nyelvű rádió is, nem beszélve a kis számú, német nyelvű, fehér kisebbségről. A Bild megjegyzi, hogy Windhoekben még egy Blitzkrieg Bunker Bar nevű heavy metal kocsma is működött, ami sajnos azóta már bezárt.

Hogyan lehetséges mindez? Noha az apartheid-ellenes, kommunista cirkusszal Namíbia is sokat vesztett, paradox módon a nyugati világot sújtó politikai korrektség elkerülte az országot. Adolf Hitler Uunona is csak annyit mondott a nevéről, amennyit a politikailag korrekt sajtó “elvárt” tőle, nem ment bele mély fejtegetésekbe – például a holokausztról. Továbbá nem hajlandó megváltoztatni a nevét, pedig pár dokumentum újranyomása nem lenne akkora nagy feladat.

Teljességgel valószínűtlen, hogy Uunona apja ne ismerte volna Hitlert és a munkásságát, a politikus ezen állítása aligha hihető, így jóval esélyesebb, hogy szándékos a névválasztás. A német örökség ápolását jelzi a 88-as rendszámú választási dzsip, mely a SWAPO tulajdona, illetőleg ez a néhány éve lencsevégre kapott hitleres, horogkeresztes autó, mely “érdekes módon” Oshana régióban, Hitler territóriumán tűnt fel, noha a politikus állította, hogy nincs köze hozzá. (Az Adolf Hitler Uunonával kapcsolatos Bild-hírek jelentős részénél a lap sajnos eltüntette a képeket.)



A SWAPO párt választási autója Oshana régióban. Aligha lehet véletlen a 88-as szám (forrás: SWAPO)



Szintén egy testhezálló autó (forrás: Bild)

Adolf Hitler Uunona története ismét körbejárta a világsajtót, így a magyart is, de ha lefejtjük róla a kétségkívül jópofa névazonosságot, az afrikai történelem egy érdekes, ambivalens szegmense tárul elénk. Adolf Hitler Uunona története, aki egy marxista gyökerű, apartheid-ellenes párt köreiben mozog, és egy olyan országé, ahol a politikai helyzet ellenére itt maradt a német örökség, melyet sajátos módon, de még ápolnak is – karöltve a függetlenséggel.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info