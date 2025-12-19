Extra, Videók :: 2025. december 19. 07:31 ::

Ritka "örökbefogadást" figyeltek meg kanadai kutatók a jegesmedvéknél

Újabb ritka "örökbefogadást" figyeltek meg kanadai kutatók a jegesmedvéknél az ország északi részén: egy nőstény befogadott egy idegen medvebocsot.

"Negyvenöt év alatt mindössze tizenhárom ilyen esetről tudunk" - mondta Evan Richardson, a kanadai környezetvédelmi minisztérium kutatója, aki huszonöt éve tanulmányozza az északi-sarkvidéki legnagyobb ragadozókat.

Novemberben Richardson és a csapata befogott egy nőstény medvét és két, 10 és 11 hónapos kölykét a "jegesmedvék fővárosának" tartott Churchillben, Manitoba tartomány északi részén.

A kutató elmondta, hogy amikor közel mentek hozzájuk, csak az egyik bocson volt azonosító címke. Hozzátette, hogy ugyanezt a nőstényt néhány hónapja még egyetlen boccsal látták.

A sarkvidéki régióban a kutatók azonosító címkével és műholdas nyomkövetővel látják el a jegesmedvéket, hogy egész életükön át tanulmányozhassák őket.

A GPS segítségével történő nyomkövetés és a jegesmedvékkel kapcsolatos kutatásokra szakosodott Polar Bears International szervezet megfigyelései megerősítették, hogy a nősténynél csak néhány hét óta volt két bocs.

A Hudson-öböltől nyugatra élő jegesmedvék populációja 30 százalékkal csökkent néhány évtized alatt, az 1980-as évekbeli mintegy 1200 egyedről napjainkra 800-ra, egyebek mellett a túlélésükhöz szükséges jég gyorsabb olvadása miatt.

Jelenleg folynak a genetikai elemzések az örökbefogadott medvebocs biológiai anyjának azonosítása érdekében. Richardson szerint jó esély van arra, hogy megtudják, ki a vér szerinti anya.

Negyvenöt év alatt több mint 4600 medvét azonosítottak Kanadának ebben a térségében, így - a kutató szerint - "ez a legalaposabban tanulmányozott jegesmedve-populáció a világon".

(MTI)