Érdekes dolog derült ki azokról a fényképekről, amelyeket az izraeli kormány sajtókapcsolatokkal felelős hivatala (GPO) Benjámin Netanjahu miniszterelnök feleségéről, Sara Netanjahuról adott ki. Először az tűnt fel, hogy a 67 éves first lady hirtelen sokkal fiatalabbnak tűnt a képeken, mint a korábban kiadottakon. (És még kevésbé rondává is próbálták varázsolni, de az már lehetetlen küldetésnek bizonyult - a szerk.) Aztán pedig az, hogy a fényképek forrásaként ő maga, azaz Sara Netanjahu van megadva, ami azért is érdekes, mert ő nem fotós, másrészt mert ő szerepel a képeken, így aligha készíthette azokat.
Fotó: Amos Ben-Gershom (GPO) / Sara Netanjahu
A Times of Israelnek nyilatkozó kormányzati források szerint a GPO azért döntött úgy, hogy inkább Netanjahunének tulajdonítják a fotókat, mert a kormányzati fotósok hevesen tiltakoztak, mivel a fotóikat a first lady addig photoshopoltatta, amíg nem volt elégedett a végeredménnyel.
Fotó: Nathan Howard / POOL / AFP
Hogy mennyire nyúltak hozzá a képekhez, azt jól mutatja az a két fotó, amely az X-en is megjelent ugyanarról az eseményről, amelyen Netanjahuék mellett Volodimir Zelenszkij és felesége vett részt. Az egyik képet az ukrajnai elnök felesége, Olena Zelenszka tette közzé, a másikat az izraeli kormány. Nem nehéz kitalálni, melyik melyik:
A kormányzati képek retusálása komoly etikai aggályokat is fölvet, mert a hivatalos állami archívumban lévő képekhez nem szabadna semmilyen módon hozzányúlni, leszámítva némi minimális fényelést.
Fotó: Maayan Toaf (GPO) / Sara Netanjahu
A fotók manipulálása pedig általában megkérdőjelezi az izraeli kormány által kiadott fényképek hitelességét, még akkor is, ha jelen esetben csak Sara Netanjahu ráncairól van szó.
Így néz ki valójában - de persze a smink sokat segít (fotó: Chaim Goldberg/Flash90)
A Times of Israel és több más izraeli lap már ki is jelentette, hogy nem fognak megjeleníteni olyan fotókat, amiknek a készítőjeként Sara Netanjahu van megadva.
(Times of Israel - Telex nyomán)