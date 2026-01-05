Érdekes dolog derült ki azokról a fényképekről, amelyeket az izraeli kormány sajtókapcsolatokkal felelős hivatala (GPO) Benjámin Netanjahu miniszterelnök feleségéről, Sara Netanjahuról adott ki. Először az tűnt fel, hogy a 67 éves first lady hirtelen sokkal fiatalabbnak tűnt a képeken, mint a korábban kiadottakon. (És még kevésbé rondává is próbálták varázsolni, de az már lehetetlen küldetésnek bizonyult - a szerk.) Aztán pedig az, hogy a fényképek forrásaként ő maga, azaz Sara Netanjahu van megadva, ami azért is érdekes, mert ő nem fotós, másrészt mert ő szerepel a képeken, így aligha készíthette azokat.
A Times of Israelnek nyilatkozó kormányzati források szerint a GPO azért döntött úgy, hogy inkább Netanjahunének tulajdonítják a fotókat, mert a kormányzati fotósok hevesen tiltakoztak, mivel a fotóikat a first lady addig photoshopoltatta, amíg nem volt elégedett a végeredménnyel.
Hogy mennyire nyúltak hozzá a képekhez, azt jól mutatja az a két fotó, amely az X-en is megjelent ugyanarról az eseményről, amelyen Netanjahuék mellett Volodimir Zelenszkij és felesége vett részt. Az egyik képet az ukrajnai elnök felesége, Olena Zelenszka tette közzé, a másikat az izraeli kormány. Nem nehéz kitalálni, melyik melyik:
Compare & contrast: Sara Netanyahu in an image released yesterday by Ukrainian First Lady Olena Zelenska & in an image, from the same event, released right now by the @GPOIsrael. pic.twitter.com/PWDFHbJpXB— Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) June 21, 2023
A kormányzati képek retusálása komoly etikai aggályokat is fölvet, mert a hivatalos állami archívumban lévő képekhez nem szabadna semmilyen módon hozzányúlni, leszámítva némi minimális fényelést.
A fotók manipulálása pedig általában megkérdőjelezi az izraeli kormány által kiadott fényképek hitelességét, még akkor is, ha jelen esetben csak Sara Netanjahu ráncairól van szó.
A Times of Israel és több más izraeli lap már ki is jelentette, hogy nem fognak megjeleníteni olyan fotókat, amiknek a készítőjeként Sara Netanjahu van megadva.
(Times of Israel - Telex nyomán)