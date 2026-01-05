Extra, Külföld :: 2026. január 5. 18:07 ::

Netanjahu öregecskedő felesége olyan durván photoshopoltatja a róla készült képeket, hogy az újságok inkább nem közlik le

Érdekes dolog derült ki azokról a fényképekről, amelyeket az izraeli kormány sajtókapcsolatokkal felelős hivatala (GPO) Benjámin Netanjahu miniszterelnök feleségéről, Sara Netanjahuról adott ki. Először az tűnt fel, hogy a 67 éves first lady hirtelen sokkal fiatalabbnak tűnt a képeken, mint a korábban kiadottakon. (És még kevésbé rondává is próbálták varázsolni, de az már lehetetlen küldetésnek bizonyult - a szerk.) Aztán pedig az, hogy a fényképek forrásaként ő maga, azaz Sara Netanjahu van megadva, ami azért is érdekes, mert ő nem fotós, másrészt mert ő szerepel a képeken, így aligha készíthette azokat.



A Times of Israelnek nyilatkozó kormányzati források szerint a GPO azért döntött úgy, hogy inkább Netanjahunének tulajdonítják a fotókat, mert a kormányzati fotósok hevesen tiltakoztak, mivel a fotóikat a first lady addig photoshopoltatta, amíg nem volt elégedett a végeredménnyel.



Hogy mennyire nyúltak hozzá a képekhez, azt jól mutatja az a két fotó, amely az X-en is megjelent ugyanarról az eseményről, amelyen Netanjahuék mellett Volodimir Zelenszkij és felesége vett részt. Az egyik képet az ukrajnai elnök felesége, Olena Zelenszka tette közzé, a másikat az izraeli kormány. Nem nehéz kitalálni, melyik melyik:

A kormányzati képek retusálása komoly etikai aggályokat is fölvet, mert a hivatalos állami archívumban lévő képekhez nem szabadna semmilyen módon hozzányúlni, leszámítva némi minimális fényelést.



A fotók manipulálása pedig általában megkérdőjelezi az izraeli kormány által kiadott fényképek hitelességét, még akkor is, ha jelen esetben csak Sara Netanjahu ráncairól van szó.



A Times of Israel és több más izraeli lap már ki is jelentette, hogy nem fognak megjeleníteni olyan fotókat, amiknek a készítőjeként Sara Netanjahu van megadva.