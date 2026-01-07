Extra, Külföld :: 2026. január 7. 13:25 ::

Most éppen szvasztikás cappuccino miatt ajvékolnak Jahve ajándékai

Egy újabb borzalmas antiszemita merénylet adott alkalmat rettegésre a hivatásos rettegőknek. Az egyik londoni kávéházban olyan cappuccinót szolgáltak fel egy zsidó párnak, amelyen a tejhabot, horribile dictu, kakaóhorogkereszt díszítette. Az esetből világhír lett. Ez nem vicc, bármilyen viccesen is hangzik.

A Jewish News cikke szerint az üzletvezető (aki a neve alapján albán lehet) nyomban kirúgta a 19 éves újonc (a neve alapján török vagy albán) kávépincért, pedig az nem is volt tisztában azzal, hogy milyen szörnyű bűnt követett el, mert a vallomása szerint nem tudta, hogy mi az a szvasztika. A kávékészítés folyamatát rögzítő videofelvétel ellenőrzése után maga a lap is kénytelen volt megállapítani , hogy nem volt szó szándékosságról a kirúgott tizenéves részéről.



E miatt a jel miatt kirúgtak. Tudom, hogy nem volt szándékos tőled, de egyszerűen ki nem állhatom

Aki naivan azt képzeli, hogy ezek után a srác visszakapta az állását, a zsidók bocsánatot kértek tőle, és leszakadnak a témáról, az nem ismeri őket, az áldozati mentalitásukat, a bosszúálló természetüket, és nem ebben a világban él. Ez az "eset" ugyanis, amely valójában meg sem esett, a szokásos hisztérikus túlreagálást váltotta ki belőlük az X-en (és valószínűleg máshol is a közösségi médiában), amint az alábbi ábra is mutatja.



"Képzeld el, hogy átveszed a kávédat, és ezt látod: Nem egy szív vagy egy szép dizájn, hanem a gyűlölet és népirtás végső szimbóluma. Tegnap egy zsidó házaspárt Hampsteadben, az Egyesült Királyságban megtámadtak, amikor egy cappuccinót szolgáltak fel nekik, amelyen horogkereszt volt. A baristát azonnal kirúgták, miután értesítették a vezetőt, de az eset örökre a vendégekkel marad. Nap mint nap egyre több véletlenszerű és aggasztó antiszemitizmus jelenik meg világszerte. Meddig fognak még a zsidók kiabálni a szélbe, mielőtt komolyan veszik az aggodalmainkat?"

Ez a szívszaggató jajkiáltás egy Hen Mazzig nevű izraeli pederaszta aktivistától származik, aki szerint tehát a szvasztikás kávéval elkövetett "támadás" emléke "örökre" az áldozatokkal fog maradni – avagy a mártíromkodás, a hücpe és a szertelen túlzás speciális zsidóturmixa "melegen" felszolgálva.



Mazzig mizrahi zsidóként a BLM fehérellenes terrormozgalom támogatója, miközben a gázai genocídium során meggyilkolt palesztin csecsemőkről azt állítja, hogy azok valójában játékbabák voltak

Elkövettek egy brutális tömegmészárlást és porrá bombáztak egy egész várost élő egyenes adásban az egész világ szeme láttára, de mintha mi sem történt volna, ugyanúgy nyavalyognak, mint korábban, a szerintük nem a saját tetteik természetes visszahatásaként feltörő, hanem minden ok nélkül, ex nihilo keletkező és pusztán a gojok genetikai gonoszságából táplálkozó antiszemitizmus miatt, szisztematikusan bolhából elefántot csinálva.

Több mint kétezer éve ugyanaz a séma, és a jelek szerint még mindig működik. Csakis a gojoktól függ, hogy még meddig, de, ismerve a genetikai balekságukat, valószínűleg az idők végeztéig.

GI