Extra, Külföld :: 2026. január 9. 18:26 ::

Születésnap-bűnözés miatt kell bíróság elé állnia egy AfD-s képviselőnek

A 24 éves Daneil Halemba az AfD bajorországi tartományi képviselője, akit korábban már megvádoltak "rasszista visszaélésre való felbujtás" és "náci önkényuralmi jelképek" használatával. Halembának most ismét bíróság elé kell állnia Würzburgban. Az esetről - török forrásokra hivatkozva - az antifa főszerkesztővel rendelkező zsidó 444 számolt be.

A Lengyelországban született Halembának most még "szörnyűbb" bűnök miatt kell felelnie, mint korábban. A bíróság azt feltételezi, hogy Halemba 21. születésnapi buliján - tehát három és fél évvel ezelőtt - eltűrte, hogy lejátsszák a betiltott Landser zenekar több számát. A zenekart 2005-ben a Német Szövetségi Bíróság bűnszervezetnek minősítette, énekese, Michael Regener "Lunikoff" 3 és fél éves börtönbüntetést kapott



Daneil Halemba a bíróságon

Az egyik kifogásolt Landser-szám a szemtanú, pontosabban fültanú szomszédok szerint a Wacht an der Spree című dal, mely arról szól, hogy Németország lassan török köztársasággá válik, és elhangzik benne egy "fenyegetés" is: ha a törökök nem térnek „vissza a Boszporuszhoz”, akkor erőszakos cselekményekkel kell szembenézniük. Egyébként teljesen jók az ilyen szomszédok, a Stasi se kívánhatott volna lojálisabb elvtársakat.

A főügyész szerint Halemba tudta, hogy a dal gyűlöletet kelt. A képviselő visszautasítja a vádakat, szerinte nem is volt a helyiségben, amikor a dalt lejátszották. Az ügyet politikailag motiváltnak tartja.

Halemba mentelmi jogát felfüggesztették, így a tárgyalás tovább folyhat. Ítélethirdetésre január 29-én kerül sor.

Karácsony előtt egy ünnepi vásárban hangzottak fel a Landser dallamai, ami miatt a rendőrség eljárást indított és a vásár teljes hangtechnikáját leszereltette.

KG