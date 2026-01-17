Extra, Zsidóbűnözés :: 2026. január 17. 08:39 ::

A Zsidó Világkongresszus elnökének ötlete volt Grönland megszerzésének terve

A Guardian beszámolójából, melyet a Telex szemlézett, kiderült, hogy kitől származhat Trump rögeszméje Grönland megszerzéséről. John Bolton, Trump korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója azt mondta, 2018-ben egy "prominens üzletember" javasolta az akkor első ciklusát töltő elnöknek, hogy az Egyesült Államok vásárolja meg a Dániához tartozó félautonóm területet.



Trump és Lauder Mar-a-Lagóban (kép: Ricky Carioti/The Washington Post)

A javaslatot Ronald Lauder tette, aki hatalmas vagyont örökölt egy kozmetikai márkának hála (Estée Lauder - a szerk.), és régóta ismeri Trumpot. Jó zsidóhoz méltó módon Lauder politikai javaslatai is összefonódtak üzleti érdekeivel: miközben Trump egyre fenyegetőbb hangnemben beszélt Grönland elfoglalásáról, Lauder üzleti érdekeltségeket szerzett a szigeten.

Lauder ugyanabba az üzleti iskolába járt, mint Trump, állítása szerint az 1960-as években ismerkedett meg a jelenlegi elnökkel. Miután családja kozmetikai cégénél dolgozott, Lauder a Pentagonban vállalt munkát Ronald Reagan elnöksége alatt, később pedig nagykövet lett belőle Ausztriában. Lauder 1989-ben republikánusként szeretett volna elindulni New York polgármesteri címéért, de már az előválasztáson kikapott Rudy Giulianitól.

A Zsidó Világkongresszus elnöke

gaz antiszemiták magyarok előtt, a nehézsúlyú magyargyűlölő cége Ronald Lauder póneme nem ismeretlen amagyarok előtt, a nehézsúlyú magyargyűlölő cége perelte be több mint 100 milliárd forintra a magyar államot a sukorói kaszinócóresz miatt, illetve a Zsidó Világkongresszus vezetőjeként (hogy, hogy nem, pont Lauder az elnöke) támogatta fajtársait az ikonikus MÁV-per idején. Mint emlékezetes, a zsidók ingyen utaztatása miatt kívánták megsarcolni az akkor még katonás pontossággal működő királyi vasúttársaságot.



Orbán és Lauder a Zsidó Világkongresszuson, természetesen Budapesten

Donald Trump amerikai elnök már 2025-ben is többször beszélt arról, hogy az Egyesült Államok meg akarja szerezni magának a NATO-tagállam Dániához tartozó, félautonóm Grönlandot, és arra is utalgatott, hogy akár katonai erővel is elfoglalhatják a stratégiai fontosságú szigetet. Trump szándékát részben nemzetbiztonsági okokkal magyarázta, mert szerinte Dánia és Európa nem tudja megvédeni az ásványkincsekben is gazdag szigetet.

A grönlandiak tavaly még inkább mosolyogva fogadták, amikor Donald Trump egyre gyakrabban a szigetük megszerzéséről kezdett el beszélni, most már ők is, és az európai vezetők is sokkal komolyabban veszik az amerikai elnök terveit, példának okáért már 15 francia és 13 német katona is érkezett a Föld legnagyobb szigetére. Az odavezérelt dán kutyaszánok számáról egyelőre nem érkezett jelentés.

(Kuruc.info)