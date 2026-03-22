2026. március 22. 23:45

Az eltévedt zászlócska - Heti progresszió (CCCXXVII. rész)

A soron következő Heti progresszióban vetünk még néhány pillantást az idei március 15-re, illetve egy röpke pillanat erejéig a videójátékok világába is belekóstolunk – utóbbira meglehetősen régen volt példa e rovat keretein belül.

Nem is szaporítom hát tovább a szót, essünk neki!

3. Az alábbi képet egy felháborodott olvasónk küldte a szekszárdi március 15-ei megemlékezésről, ahol a magyar trikolór mellett egy izraeli zászlós koszorú is helyet kapott.



Eltévesztették a házszámot

Kedves olvasónk rendkívül dühös lett az eset kapcsán, mivel az ünnepség így meg lett gyalázva, majd hozzátette azt is, hogy felháborítja, hogy ennyire nincsenek megtisztelve a szabadságharcban elesett hőseink.

Valóban, meglehetősen paradox, hogy egy közel-keleti terrorállam jelképe látható egy szabadságharcról, függetlenségről szóló megemlékezésen.

2. Kedves olvasónk szívesen játszik a RollerCoasterrel, amely egy vidápark-menedzselős videójáték.

A sorozat nagy múltra tekint vissza, van egy RollerCoaster Tycoon World névre hallgató epizód is. A World a sorozat azon kevés részéhez tartozik, amely „többnyire negatív” értékeléssel rendelkezik a Steam felületén, és olvasónk sem volt oda érte.

Kedvet kapott a játékhoz ugyan, de a bevezető videó egyben le is hangolta őt, a mellékelt ábra mutatja a multikulti családról, hogy miért.



Olvasónk nem kapott kedvet a játékhoz

Köszönjük a találatot!

1. Végül pedig szintén egy felháborodott olvasónk levelét tolmácsolom, ugyanis a videóban látható buzi a Himnusz zenéjére gyalázza Petőfi Sándort.

A videó súlyosan káros az egészségre, így csak megfelelő lélekjelenlét mellett ajánlott megnézni. Undorító.

Közben a rovat is búcsúzik mára, hamarosan ismét találkozunk.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info