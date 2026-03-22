A soron következő Heti progresszióban vetünk még néhány pillantást az idei március 15-re, illetve egy röpke pillanat erejéig a videójátékok világába is belekóstolunk – utóbbira meglehetősen régen volt példa e rovat keretein belül.
Nem is szaporítom hát tovább a szót, essünk neki!
3. Az alábbi képet egy felháborodott olvasónk küldte a szekszárdi március 15-ei megemlékezésről, ahol a magyar trikolór mellett egy izraeli zászlós koszorú is helyet kapott.
Kedves olvasónk rendkívül dühös lett az eset kapcsán, mivel az ünnepség így meg lett gyalázva, majd hozzátette azt is, hogy felháborítja, hogy ennyire nincsenek megtisztelve a szabadságharcban elesett hőseink.
Valóban, meglehetősen paradox, hogy egy közel-keleti terrorállam jelképe látható egy szabadságharcról, függetlenségről szóló megemlékezésen.
2. Kedves olvasónk szívesen játszik a RollerCoasterrel, amely egy vidápark-menedzselős videójáték.
A sorozat nagy múltra tekint vissza, van egy RollerCoaster Tycoon World névre hallgató epizód is. A World a sorozat azon kevés részéhez tartozik, amely „többnyire negatív” értékeléssel rendelkezik a Steam felületén, és olvasónk sem volt oda érte.
Kedvet kapott a játékhoz ugyan, de a bevezető videó egyben le is hangolta őt, a mellékelt ábra mutatja a multikulti családról, hogy miért.
Köszönjük a találatot!
1. Végül pedig szintén egy felháborodott olvasónk levelét tolmácsolom, ugyanis a videóban látható buzi a Himnusz zenéjére gyalázza Petőfi Sándort.
A videó súlyosan káros az egészségre, így csak megfelelő lélekjelenlét mellett ajánlott megnézni. Undorító.
Közben a rovat is búcsúzik mára, hamarosan ismét találkozunk.
Ábrahám Barnabás – Kuruc.info