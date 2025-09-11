Kultúra :: 2025. szeptember 11. 07:29 ::

Megtaláltak egy több mint négy évszázada eltűntnek hitt Rubens-képet Franciaországban

Peter Paul Rubens (1577-1640) híres flamand festő 1613 óta elveszettnek hitt képét találták meg egy párizsi magánpalotában – közölte szerdán a felfedezést tévő Osenat aukciósház elnöke.

"Ez egy 1613-ban festett remekmű, Krisztus a keresztfán, amely eltűnt, és 2024 szeptemberében találtam meg egy Párizs 6. kerületében lévő magánpalotában végzett leltározás és eladás során" – közölte az AFP francia hírügynökséggel Jean-Pierre Osenat, a nevét viselő árverési ház elnöke, amely november 30-án bocsátja árverésre a képet.



Fotó: Osenat / Facebook

"A képet Rubens a pályája csúcsán festette, és Nils Büttner, a XV. és XVI. század német, flamand és holland művészet szakértője, a Rubens műveinek tanulmányozásával foglalkozó antwerpeni Rubenianum hitelesítette – mondta Jean-Pierre Osenat.

"Ez a barokk festészet kezdete, a keresztre feszített Krisztust magányosan, ragyogva, a komor és fenyegető háttérből élénken kiemelkedve ábrázolja. A távolban, a sziklás, zöld színű Golgota hegye mögött látszik fényben úszva, de feltehetően viharban Jeruzsálem városa."

A kép "valódi hitvallás és a protestánsból katolikussá lett Rubens kedvenc témája" – tette hozzá Jean-Pierre Osenat, aki szerint a kép igen jó állapotban van.

A képet egy véset alapján azonosították, és "hosszú műszaki vizsgálatok, röntgenfelvételek és festékelemzés alapján hitelesítették" -mondta a becsüs.

A festő számos képet festett az egyház számára, ez a 105,5 x 72,5 centiméteres remekmű feltehetően egy magángyűjtő számára készült. William Bouguereau, a XIX. századi akadémiai festő tulajdonában volt, majd annak a párizsi magánpalotának a tulajdonosaié lett, amelyben megtalálták.

(MTI)