Egy ukrán búvárruhába öltözve akart egészségügyi maszkokat átcsempészni Romániába

Tovább, 21-re nőtt csütörtökön az eddig megerősített koronavírusos fertőzöttek száma, és egy újabb halálesettel háromra emelkedett a betegség halálos áldozatainak száma Ukrajnában - hozta nyilvánosságra a TSZN hírtelevízió az ukrán egészségügyi minisztériumra hivatkozva.

A legújabb haláleset a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszkban történt, egy 56 éves nő halt bele a betegségbe. A minisztérium közlése szerint túl későn fordult orvoshoz, már nem tudtak segíteni rajta.

Az ungvári városvezetés csütörtökön bejelentette, hogy péntektől teljesen leállítják a városban a közösségi közlekedést. Az intézkedést azzal indokolták, hogy nem tudják biztosítani a kijevi kormány által megszabott korlátozó intézkedést, amely szerint kocsinként csak tízen utazhatnak egy-egy járaton, ha viszont többen szállnak fel, akkor az üzemeltető vállalatnak komoly pénzbírságot kell fizetnie. A városvezetés közölte, hogy mostantól a karantén ideje alatt a vállalatoknak kell megoldaniuk dolgozóik szállítását. Hasonló intézkedést hoztak a nyugat-ukrajnai Luckban is.

Az egészségügyi dolgozók munkába járását is nehezítik a közlekedési korlátozások, olyannyira, hogy a kelet-ukrajnai Zaporizzsjában már a mentőszolgálat is veszélybe került - számolt be a TSZN hírtelevízió. Sok mentőorvos lakik ugyanis a város peremén lévő kistelepüléseken, a helyközi járatokat azonban teljesen leállították. Autósok önkéntesen szerveződtek a közösségi portálokon, hogy segítsenek az orvosoknak bejutni a munkahelyükre, de ez sem oldotta meg teljesen a helyzetet.

Mivel a zaporizzsjai nem egyedi eset, hanem országosan jellemző nehézség, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) levélben kérte a megyei kormányzóságokat: helyezzék el szállodákban az egészségügyi dolgozókat, és oldják meg szállításukat a munkahelyükre.

Az ukrán határőrök elfogtak egy ukrán férfit a román határon, aki a Tisza folyón keresztül akart búvárruhába öltözve egészségügyi maszkokat átcsempészni Romániába. A férfit csütörtökön gyorsított eljárással 10 nap fogva tartásra ítélték.

A moszkvai patriarkátushoz hű ukrán ortodox Pecserszka Lavra kolostorkomplexum vezetése csütörtökön azzal a felhívással fordult híveihez, hogy ne tartsák be a kijevi vezetés által a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott korlátozásokat, hanem látogassák a templomokat, váltsanak békecsókot, és áldozzanak. Az Unian hírügynökség szerint Pavlo metropolita, a Lavra vezetője kijelentette, hogy "nem a járvány a szörnyű, hanem a bűn, ami elpusztítja a lelket", és azt is mondta, hogy a koronavírussal szemben az ima segít.

