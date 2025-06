Háború :: 2025. június 10. 21:01 ::

Készül a 18. szankciócsomag - közben még mindig arról hazudoznak, hogy a szankciók működnek, és Moszkvának jövőre elfogy a pénze

Fokozni fogjuk a nyomást Oroszországon, ezért újabb, immáron a tizennyolcadik szankciócsomagra teszünk javaslatot, amely az orosz energiapiacot és a bankrendszert célozza - jelentette be az Európai Bizottság elnöke keddi sajtótájékoztatóján Brüsszelben.

Mint mondta, az EU békét szeretne Ukrajnában, de hetek óta tartó diplomáciai erőfeszítések ellenére, valamint annak ellenére, hogy Zelenszkij elnök feltétel nélküli tűzszünetet ajánlott fel, Oroszország továbbra is folytatja pusztító háborúját.

"Ezért növeljük a nyomást Oroszországon, mert az erő az egyetlen nyelv, amelyet Oroszország megért. Az orosz gazdaságot mélyen sújtják a szankciók - hangsúlyozta.

Ursula von der Leyen elmondta: az energia terén első alkalommal javasolnak tranzakciós tilalmat az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetékekre, kizárva minden EU-s szereplőt a kapcsolódó ügyletből. Emellett az olajárplafont 60 dollárról 45 dollárra csökkentenék, hogy a megváltozott piaci viszonyokhoz igazodva tovább csökkentsék Oroszország bevételeit, mivel az olajexport még mindig az orosz állami költségvetés egyharmadát fedezi.

Hozzátette: a szankciók hatékonyabb érvényesítése érdekében további 77, az orosz árnyékflottához tartozó hajót vesznek fel a szankciós listára, hogy korlátozzák Oroszország olajexportját. Emellett tilalmat vezetnek be olyan finomított termékek importjára, amelyek orosz nyersolajból készültek, így zárva ki az orosz olaj közvetett bejutását az EU piacára.

Az orosz bankszektort illetően a cél finanszírozási és tranzakciós lehetőségeinek korlátozása. Ennek érdekében az EU javasolja, hogy a SWIFT-rendszerből való kizárást teljes körű tranzakciós tilalommá alakítsák át, amelyet további 22 orosz bankra is kiterjesztenének. Emellett a tilalom harmadik országbeli pénzügyi szereplőkre is vonatkozna, ha azok a szankciók megkerülésével finanszírozzák az Oroszországgal folytatott kereskedelmet. Javasoljuk továbbá az Orosz Közvetlen Befektetési Alap, annak leányvállalatai és beruházási projektjei elleni szankciók bevezetését is - taglalta von der Leyen.

A bizottság elnöke hozzátette: az EU 2,5 milliárd euró értékű - gépekre, fémekre, műanyagokra és vegyi anyagokra vonatkozó - exporttilalmat is javasol, ami megfosztja az orosz gazdaságot kulcsfontosságú technológiáktól és ipari javaktól. Emellett korlátozni fogja a kettős felhasználású (civil és katonai) termékek és technológiák exportját, amelyeket drónok, rakéták és más fegyverrendszerek gyártására használnak.

Hozzátette: a szankciók alkalmazásának megerősítése érdekében 22 orosz és külföldi céget listáznak, amelyek közvetlen vagy közvetett módon támogatják az orosz katonai és ipari komplexumot.

"Megismételjük felhívásunkat egy teljes, feltétel nélküli, legalább 30 napos tűzszünetre. A harcok szüneteltetése létfontosságú lépés lehetne a civil szenvedés enyhítése felé, és teret adhatna érdemi tárgyalásoknak az igazi béke érdekében" - hívta fel a figyelmet Ursula von der Leyen.

Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő szerint Oroszország nem akar békét, hanem illegális háborúját akarja folytatni.

"Oroszország kegyetlen, agresszív, és veszélyt jelent mindannyiunkra. Most cselekszünk, hogy támogassuk Ukrajnát, egyben nyomást is gyakoroljunk Moszkvára" - jelentette ki.

Kallas szerint a szankciók gyengítik Oroszország harci képességét: Oroszország több tízmilliárd dollárnyi olajbevételtől esett el, gazdasága zsugorodik, GDP-je csökkent. Különösen hatékony volt az árnyékflotta szankcionálása. Legutóbbi szankciócsomagunk bevezetése után az Oroszországból a Fekete-tengeren és a Balti-tengeren keresztül exportált olaj mennyisége egy hét alatt 30 százalékkal csökkent - mutatott rá.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy csak májusban Oroszország szuverén vagyonalapja 6 milliárd dollárral, 42 milliárd dollárról 36 milliárd dollárra csökkent.

"Jövőre elfogyhat a pénze. A bevételi források elvágásával megakadályozzuk, hogy újratöltsék a háborús kasszát - hangsúlyozta Kallas.

(MTI)