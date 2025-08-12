Háború, Anyaország :: 2025. augusztus 12. 09:20 ::

Orbánt kivéve mindenki aláírta az EU-s nyilatkozatot Ukrajna jövőjéről a Trump-Putyin-csúcs előtt

Az Európai Unió tagállamai közül egyedül Magyarország nem csatlakozott a közös nyilatkozathoz, amely kimondja, Ukrajnának joga van maga meghatározni a jövőjét. A dokumentum a pénteken Alaszkában esedékes Trump–Putyin-csúcs előtt született, és célja, hogy az európai álláspont világos legyen a háború lezárásáról szóló esetleges megállapodások előtt – írja a The Guardian nyomán az Index.

A nyilatkozat szerint a béketárgyalásoknak csak tűzszünet vagy a harcok mérséklése mellett van értelme, és a diplomáciai megoldásnak védenie kell Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit. A vezetők hangsúlyozták, igazságos és tartós béke csak a nemzetközi jog tiszteletben tartásával jöhet létre, beleértve a függetlenség, a szuverenitás és a területi integritás elvét, valamint azt, hogy a határok nem változtathatók meg erőszakkal.

A 27 EU-s vezető közül Orbán Viktor volt az egyetlen, aki nem írta alá a nyilatkozatot.

Trump hétfői beszédében bírálta Zelenszkijt, megjegyezve, hogy az ukrajnai elnök a háború kezdete óta hivatalban van, „és ez idő alatt semmi nem történt”. Szerdán a német kancellár, Friedrich Merz online egyeztetést szervez, hogy az uniós vezetők újra megpróbálják meggyőzni Trumpot Ukrajna támogatásáról. Az amerikai elnök nem erősítette meg részvételét, de kijelentette, mindenki véleményét meghallgatja a Putyinnal való találkozó előtt.