Háború :: 2025. augusztus 15. 23:39 ::

Az ukrán hadsereg szerint visszafoglaltak hat falut

Az ukrán hadsereg péntek este bejelentette, hogy visszafoglalt hat falut Kelet-Ukrajna egyik stratégiai szektorában, amelyet az orosz erők az elmúlt napokban gyors előrenyomulással vontak ellenőrzésük alá.

A bejelentést néhány órával a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai csúcstalálkozója előtt tették.

Az ukrán hadsereg parancsnoksága közölte, hogy a csapatai az elmúlt három napban "az ellenség előretörését megállították".

A héten az orosz katonáknak sikerül villámgyorsan előrenyomulniuk a keleti front rendkívül fontos övezetében, a Donyeck megyei Pokrovszk és Dobropillja város között.

Az ukrán parancsnokság pénteki közlése szerint hat falut foglaltak vissza: Hruzkét, Rubizsnét, Novovodjanét, Petrivkát, Veszelét és Zolotij Kologyazt.

Az ukrán előrenyomulást az ukrán hadsereghez közel álló DeepState katonai elemző portál is megerősítette.

Az ukrán parancsnokság által idézett kis falvak egy kulcsfontosságú övezetben találhatók, amelyen a térség fontos városait összekötő, az ukrán logisztika számára fontos út halad át.

(MTI)