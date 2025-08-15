Az ukrán hadsereg péntek este bejelentette, hogy visszafoglalt hat falut Kelet-Ukrajna egyik stratégiai szektorában, amelyet az orosz erők az elmúlt napokban gyors előrenyomulással vontak ellenőrzésük alá.
A bejelentést néhány órával a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai csúcstalálkozója előtt tették.
Az ukrán hadsereg parancsnoksága közölte, hogy a csapatai az elmúlt három napban "az ellenség előretörését megállították".
A héten az orosz katonáknak sikerül villámgyorsan előrenyomulniuk a keleti front rendkívül fontos övezetében, a Donyeck megyei Pokrovszk és Dobropillja város között.
Az ukrán parancsnokság pénteki közlése szerint hat falut foglaltak vissza: Hruzkét, Rubizsnét, Novovodjanét, Petrivkát, Veszelét és Zolotij Kologyazt.
Az ukrán előrenyomulást az ukrán hadsereghez közel álló DeepState katonai elemző portál is megerősítette.
Az ukrán parancsnokság által idézett kis falvak egy kulcsfontosságú övezetben találhatók, amelyen a térség fontos városait összekötő, az ukrán logisztika számára fontos út halad át.
(MTI)