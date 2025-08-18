Az ukrán titkosszolgálatok által a Krími hídon tervezett újabb robbantást sikerült meghiúsítani; a pokolgépet, amelyet egy Chevrolet Volt típusú gépkocsiban rejtettek el, hatástalanították - közölte hétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).
"Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata megakadályozott egy újabb kísérletet az ukrán titkosszolgálatok részéről, hogy terrortámadást hajtsanak végre a Krími hídon egy robbanószerrel felszerelt jármű felhasználásával" - hangzott a közlemény.
Az FSZB szerint a nagy hatóerejű, házi készítésű robbanószerkezetet hordozó jármű Ukrajnából érkezett Oroszországba. A szolgálat közölte, hogy őrizetbe vett mindenkit, aki szerepet vállalt a pokolgép orosz területre juttatásában, és az ügyben büntetőeljárást indított.
2 terrorist attacks on the Crimean bridge plotted by Ukrainian special services prevented – FSB— RT (@RT_com) August 18, 2025
Latest involved Finnish-made explosives in Chevrolet Volt that came from Ukraine through Europe
Crossed Russian border from Georgia, headed to Krasnodar, for next arrival in Crimea pic.twitter.com/mDytefcdU1
A Moszkvában kiadott tájékoztatás szerint a Chevrolet az orosz-grúz határon, az Észak-Oszétiában található Verhnyij Larsz nemzetközi határátkelőhelyen át jutott be az országba, egy magán autószállító járművön. A Krasznodari területen egy másik sofőr vette volna át a vezetést, aki anélkül hajtott volna fel a Krími hídra, hogy tudatában lett volna annak, hogy bombát szállít. Az FSZB szerint az ukrán titkosszolgálatok az akaratán kívül csináltak volna belőle öngyilkos merénylőt.
Ukrainian special services planned to blow up the Crimean Bridge with a powerful 130-kilogram bomb made of Finnish explosives using a suicide terrorist. The FSB prevented the attack.— Gatekeeper (@ChainNRJ) August 18, 2025
The plan was to detonate a homemade bomb, which was carefully concealed in a Chevrolet Volt. pic.twitter.com/xb8vRBrUD6
Az elhárítószolgálat rámutatott, hogy idén ez már a második arra irányuló kísérlet az ukrán titkosszolgálatok részéről, hogy nagy mennyiségű robbanóanyaggal megrakott járműveket használjanak fel robbantásra a Krími hídon. Április 2-án Bresztnél, a fehérorosz-lengyel határon a fehérorosz biztonsági erők egy több mint fél tonnányi szintetikus robbanóanyaggal megrakott mikrobuszt foglaltak le. A tervezett bűncselekmény részvevőit őrizetbe vették, köztük a sofőrt, aki szintén nem volt tisztában öngyilkos "küldetésével".
(MTI nyomán)