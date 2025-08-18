Háború, Videók :: 2025. augusztus 18. 09:44 ::

A legendás ukrán békevágy: robbantani akartak a Krími hídon a washingtoni tárgyalás előtt

Az ukrán titkosszolgálatok által a Krími hídon tervezett újabb robbantást sikerült meghiúsítani; a pokolgépet, amelyet egy Chevrolet Volt típusú gépkocsiban rejtettek el, hatástalanították - közölte hétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

"Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata megakadályozott egy újabb kísérletet az ukrán titkosszolgálatok részéről, hogy terrortámadást hajtsanak végre a Krími hídon egy robbanószerrel felszerelt jármű felhasználásával" - hangzott a közlemény.

Az FSZB szerint a nagy hatóerejű, házi készítésű robbanószerkezetet hordozó jármű Ukrajnából érkezett Oroszországba. A szolgálat közölte, hogy őrizetbe vett mindenkit, aki szerepet vállalt a pokolgép orosz területre juttatásában, és az ügyben büntetőeljárást indított.





Latest involved Finnish-made explosives in Chevrolet Volt that came from Ukraine through Europe



Crossed Russian border from Georgia, headed to Krasnodar, for next arrival in Crimea 2 terrorist attacks on the Crimean bridge plotted by Ukrainian special services prevented – FSBLatest involved Finnish-made explosives in Chevrolet Volt that came from Ukraine through EuropeCrossed Russian border from Georgia, headed to Krasnodar, for next arrival in Crimea pic.twitter.com/mDytefcdU1 August 18, 2025

A Moszkvában kiadott tájékoztatás szerint a Chevrolet az orosz-grúz határon, az Észak-Oszétiában található Verhnyij Larsz nemzetközi határátkelőhelyen át jutott be az országba, egy magán autószállító járművön. A Krasznodari területen egy másik sofőr vette volna át a vezetést, aki anélkül hajtott volna fel a Krími hídra, hogy tudatában lett volna annak, hogy bombát szállít. Az FSZB szerint az ukrán titkosszolgálatok az akaratán kívül csináltak volna belőle öngyilkos merénylőt.





The plan was to detonate a homemade bomb, which was carefully concealed in a Chevrolet Volt. Ukrainian special services planned to blow up the Crimean Bridge with a powerful 130-kilogram bomb made of Finnish explosives using a suicide terrorist. The FSB prevented the attack.The plan was to detonate a homemade bomb, which was carefully concealed in a Chevrolet Volt. pic.twitter.com/xb8vRBrUD6 August 18, 2025

Az elhárítószolgálat rámutatott, hogy idén ez már a második arra irányuló kísérlet az ukrán titkosszolgálatok részéről, hogy nagy mennyiségű robbanóanyaggal megrakott járműveket használjanak fel robbantásra a Krími hídon. Április 2-án Bresztnél, a fehérorosz-lengyel határon a fehérorosz biztonsági erők egy több mint fél tonnányi szintetikus robbanóanyaggal megrakott mikrobuszt foglaltak le. A tervezett bűncselekmény részvevőit őrizetbe vették, köztük a sofőrt, aki szintén nem volt tisztában öngyilkos "küldetésével".

(MTI nyomán)