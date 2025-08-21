Háború :: 2025. augusztus 21. 17:10 ::

Donyecki tisztségviselő: az orosz hadsereg áttörte Pokrovszk védelmét

Az orosz hadsereg áttörte az ukrán védelmet Pokrovszknál - közölte Igor Kimakovszkij, a "Donyecki Népköztársaság vezetőjének tanácsadója csütörtökön az Pervij Kanal televíziós csatornán.

"A Centr csapatcsoportosítás alegységei Krasznoarmejszk (Pokrovszk orosz neve) délkeleti részén, Csunyisine település közelében áttörték az ellenség védelmét" - mondta.

Kimakovszij szerint az ukrán erők itt gyakorlatilag operatív bekerítésbe kerültek, az orosz hadsereg az összes kivezető utat elvágta, a Pokrovszkvól nyugatra vezető főutat pedig tűz alatt tartja. Hozzátette, hogy az ukrán fél kénytelen Kosztyantinivka alól erőket átdobni Pokrovszk felé.

A RIA Novosztyi hírügynökség szerint Pokrovszknak kulcsszerepe van a Donyec-medencében megmaradt ukrán helyőrségek ellátásában. Az agglomeráció elfoglalása lehetővé tenné az orosz hadsereg számára, hogy kijusson a donyecki régió nyugati határára, és hogy folytassa offenzíváját Zaporizzsja megyében.

A moszkvai védelmi minisztérium csütörtökön bejelentette a donyecki régióban lévő Olekszandro-Sultine település elfoglalását, és hogy az orosz erők az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni. A "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1270 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan - közölték.

A tárca közölte, hogy az orosz haderő az éjszaka folyamán precíziós fegyverekkel és drónokkal csoportos csapást mért ukrán hadiipari üzemekre, a működésüket biztosító energetikai létesítményekre, katonai repülőterek infrastruktúrájára, műveleti-harcászati rakétaállásokra, lőszer- és hadianyagraktárakra. A jelentés a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel még több drónösszeszerelő műhelyt és -raktárt, két harckocsit és 18 páncélozott harcjárművet, három 155 milliméteres vontatott tarackot, négy irányított légibombát, továbbá 294 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy katonai műholdakkal a fedélzetén csütörtökön elindított egy Angara-1.2-es könnyű hordozórakétát a pleszecki űrközpontból.

(MTI)