Háború :: 2025. augusztus 23. 07:48 ::

Trump két héten belül eldönti, hogy szankciózni fog, vagy elengedi az ukrajnai témát

Donald Trump két héten belül dönt arról, hogy két lehetőség közül milyen irányban lép tovább az ukrajnai háborút illetően. Az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt pénteken.

Donald Trump újságírók kérdéseire válaszolva kijelentette, hogy két hét múlva döntést hoz. "Ez egy nagyon fontos döntést lesz arról, hogy lesznek-e súlyos szankciók, vagy súlyos vámok, vagy mindkettő, vagy semmit nem teszünk, hanem azt mondjuk, a ti harcotok" – fogalmazott az elnök.



Fotó: Evan Vucci / AP

Kifejtette, hogy döntése a két oldal hozzáállásán is múlik. "Meglátom majd, hogy kinek a hibája és melyek az okok" – fejtette ki az elnök.

Donald Trump a Munkácson amerikai befektetésből épült elektronikai üzemet ért csütörtöki orosz rakétatámadás kapcsán feltett kérdésre azt mondta, hogy egyáltalán nem örül neki, hozzátéve, semminek nem örül, aminek köze van ehhez a háborúhoz.

Az elnök ismét elismerte, hogy az orosz-ukrán konfliktus rendezése nehezebb, mint gondolta, és megjegyezte, "azt gondoltam, hogy mostanra már megoldjuk, de rengeteg ott a gyűlölet".

Az elnök a Fehér Házban a 2026 nyarán, Egyesült Államok társszervezésében rendezendő labdarúgó világbajnoksághoz kapcsolódó bejelentésen, Gianni Infantino FIFA-elnök jelenlétében kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szeretne ellátogatni a sporteseményre. "Vagy el tud jönni majd, vagy nem, függően attól, hogy mi történik" - mondta. Majd felmutatott egy fotót, amely a múlt héten róla és az orosz elnökről készült Alaszkában, és annak a véleményének adott hangot, hogy Vlagyimir Putyin tisztelettel viszonyul hozzá mint amerikai elnökhöz és országához, miközben kevesebb tisztelettel viseltetik mások iránt.

Donald Trump az elnöki dolgozószóbában tartott rendezvényen bejelentette, hogy december 5-én Washingtonban, a Kennedy Központban rendezik a labdarúgó világbajnokság csoportjainak sorsolását.

(MTI)