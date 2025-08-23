Háború :: 2025. augusztus 23. 10:25 ::

"A pokol kapui nyílhatnak meg a Hamász feje fölött"

Gázaváros Rafah és Bejt Hanún (gázai városok) sorsára juthat, ha a Gázai övezetet irányító Hamász iszlamista szervezet nem fogadja el a háborút lezáró feltételeket - jelentette ki pénteken Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter, hangsúlyozva: "a pokol kapui nyílhatnak meg a Hamász feje fölött".

A tárcavezető az X-en közzétett üzenetében figyelmeztetett: ha a Hamász nem enged, az övezet székhelyének számító Gázaváros olyanná válik, mint - a csaknem két éve tartó háború során szinte teljesen megsemmisült - Rafah és Bejt Hanún.



Zsidó pusztítás a szntén gázai Hán Júniszban 2023. október 30-án (fotó: Ahmad Hasaballah / Getty Images)

Kac egyúttal megismételte, hogy az izraeli kormány feltétele továbbra is az összes, az övezetben fogva tartott izraeli túsz elengedése és a Hamász teljes lefegyverzése.

A Hamász az üzenetre reagáló közleményében azt vetette a tárcavezető szemére, hogy üzenete "nem más, mint egy etnikai tisztogatással felérő bűncselekmény beismerése".

A Hamász korábban már bejelentette, kész elengedni a túszokat a harcok lezárásáért cserébe, azonban kiemelte, hogy nem hajlandó a lefegyverzésre a palesztin állam létrejöttéig.

(MTI nyomán)