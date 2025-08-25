Háború, Külföld :: 2025. augusztus 25. 20:52 ::

Az ENSZ elítélte a terrorállam gázai kórházat ért légicsapását

Több ENSZ-szervezet is tiltakozásának adott hangot az izraeli hadseregnek a gázai Nasszer kórház elleni támadása miatt, amelyben palesztin források szerint legalább húsz ember, köztük öt nemzetközi médiának dolgozó újságíró vesztette életét. Az előzetes figyelmeztetés nélküli légicsapás a gázai övezeti Hán-Júniszban levő épület külső lépcsőjét érte, ahol a tudósítók rendszeresen dolgoznak kameráikkal.

Az ENSZ emberi jogi főbiztosságának szóvivője hangsúlyozta: "az újságírók nem célpontok, a kórházak nem célpontok". Ravina Shamdasani szerint a történteknek nem döbbent hallgatásra, hanem határozott tettekre kellene ösztönöznie a nemzetközi közösséget.

Philippe Lazzarini, az ENSZ palesztinokat segélyező szervezetének (UNRWA) vezetője a nemzetközi közösség "sokkoló közönyét" bírálta a közösségi médiában. Elmondása szerint Izrael a támadásokkal "megpróbálja elhallgattatni az utolsó hangokat, amelyek felhívják a figyelmet az éhínség áldozatául esett gyermekek csendes halálára".

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) főigazgatója szerint a folyamatos bombázások miatt Gázában az amúgy is súlyosan korlátozott egészségügyi ellátás teljesen összeomlik. "Nem mondhatjuk elégszer: az egészségügy elleni támadásokat azonnal le kell állítani. Azonnali tűzszünetre van szükség" - írta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, hozzátéve, hogy a támadásnak további ötven sérültje van, köztük súlyos állapotú betegek.

A terrorállamban dolgozó külföldi tudósítók szakmai szervezete (Foreign Press Association, FPA) közleményében "felháborodásának és megdöbbenésének" adott hangot, az esetet pedig a háború kezdete óta "a nemzetközi újságírókat ért egyik leghalálosabb izraeli támadásnak" nevezte. "Ez már túl régóta tart, és indokolatlanul sok újságíró életét követeli" - írták, felszólítva az izraeli kormányt, hogy hagyjon fel az újságírók elleni támadásokkal. "Ez fordulópont kell, hogy legyen. Felszólítjuk a nemzetközi közösséget, hogy tegyenek meg mindent kollégáink védelmében, mert mi magunk erre nem vagyunk képesek" - hangsúlyozták.

David Lammy brit külügyminiszter megdöbbenésének adott hangot a Nasszer kórház elleni támadás miatt. "A civileket, az egészségügyi dolgozókat és az újságírókat védeni kell" - írta az X-en, és "azonnali tűzszünetet" sürgetett.

A török államfői hivatal kommunikációs igazgatósága a sajtószabadság elleni támadásnak és újabb háborús bűnnek nevezte az izraeli légicsapást. A hivatal vezetője, Burhanettin Duran szerint Izrael azt képzeli, hogy az újságírók elleni rendszerszintű támadásokkal elhallgattathatja az igazságot.

