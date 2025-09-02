Háború :: 2025. szeptember 2. 20:06 ::

Parubij gyilkosa: szeretném, hogy kicseréljenek egy hadifogolyra, hogy megkereshessem a fiam holttestét

Elismerte bűnösségét az Andrij Parubij volt ukrán parlamenti elnök meggyilkolásával vádolt férfi Lviv városának büntetőtörvényszékén kedden.





On August 30, in Lviv’s Sykhiv district, the suspect, disguised as a courier, shot Parubiy, and he was apprehended… 🇺🇦🇷🇺 The first photos of the arrest of a 52-year-old Lviv resident, suspected in the murder of former Ukrainian parliament speaker Andriy Parubiy, have emerged.On August 30, in Lviv’s Sykhiv district, the suspect, disguised as a courier, shot Parubiy, and he was apprehended… pic.twitter.com/V2N1lSzl02 September 1, 2025

"Igen, elismerem, hogy megöltem, és szeretném, hogy a lehető leghamarabb elítéljenek, hogy kicserélhessenek egy hadifogolyra (Oroszországban), hogy megkereshessem halott fiam holttestét" - mondta a férfi a bíróságon helyi újságírók jelenlétében tartott meghallgatásán.

"Yes, I admit — I killed him. This is my personal revenge against the Ukrainian authorities," declared the suspect in the murder of MP Andriy Parubiy in the court. pic.twitter.com/3DTDkaVq93 September 2, 2025

"Ez a személyes bosszúm az ukrán államhatalom ellen" - hangoztatta az 52 éves férfi, hozzátéve, hogy azért választotta ki áldozataként Parubijt, mert a közelben lakott.

A gyanúsított ugyanakkor tagadta, hogy köze lenne az orosz hírszerzéshez. Hétfőn az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és rendőrség is "orosz szálat" emlegetett az ügyben.



By "The Opinion"

A 52-year-old resident of Lviv confessed in court to killing former Rada Speaker Andriy Parubiy, calling it his “personal revenge against the Ukrainian authorities.” The man stated that had he… 📌 Former Rada Speaker Parubiy Assassinated in Act of Personal RevengeBy "The Opinion"A 52-year-old resident of Lviv confessed in court to killing former Rada Speaker Andriy Parubiy, calling it his “personal revenge against the Ukrainian authorities.” The man stated that had he… pic.twitter.com/FAlNzpr8ZI September 2, 2025

Helyi sajtójelentések szerint a gyilkos fia 2023-ban tűnt el orosz csapatokkal vívott harcokban Bahmut környékén.





The murder of Parubiy is currently being considered… Mykhailo-Viktor Stselnikov, call sign “Lemberg,” the son of the suspect in the murder of Andriy Parubiy, served in the 93rd Brigade of the Armed Forces of Ukraine. He has been listed as missing since May 2023 in Bakhmut.The murder of Parubiy is currently being considered… pic.twitter.com/dSqbMa04tU September 2, 2025

Az 54 éves Andrij Parubij a Lvivi régió képviselője volt, egyik szervezője volt a 2013-14-ben a kijevi Függetlenség terén ("a Majdanon") tartott Nyugat-barát tüntetéseknek, amelyek Viktor Janukovics Moszkva-barát elnök bukásához vezettek. 2016 és 2019 között a parlament elnöke, haláláig parlamenti képviselő volt. A Lvivben szombaton lelőtt Parubijt kedden temették el nyugat-ukrajnai nagyvárosban. A gyászszertartáson Petro Porosenko volt államfő mellett Ruszlan Sztefancsuk parlamenti házelnök, Julia Timosenko volt kormányfő és Vitalij Klicsko kijevi polgármester vett részt.

(MTI nyomán)