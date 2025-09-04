Háború :: 2025. szeptember 4. 16:55 ::

Van, amit tilos tagadni, de van, amit egyre inkább ajánlatos lesz: a Google is beszállt a gázai éhínség mértékének kisebbítését célzó kampányba

A Google - amely, mint tudjuk, egy politikától, érdekcsoportoktól teljesen függetlenül ténykedő, szigorúan semleges óriásvállalat - 45 millió dolláros kampányba kezdett annak érdekében, hogy támogassa az izraeli kormány propagandáját a Gázai övezetben dúló brutális háborúról, bagatellizálva a palesztin enklávéban pusztító éhezésről szóló jelentéseket – olvasható a Drop Site News elnevezésű, oknyomozó weblap legfrissebb jelentésében.

A Google néhány hónappal ezelőtt egy hat hónapra szóló 45 millió dolláros szerződést kötött az izraeli kormány propaganda-ügynökségével (Lapam). A megállapodás időtartama ez év június 17-től az év végéig terjedő időszakra terjed ki. A Google vállalta a Netanjahu-kormány „üzeneteinek” terjesztését, vagyis arról kívánják meggyőzni a világ egyre inkább háborgó közvéleményét, hogy a Gázai övezetben semmiféle humanitárius válság nincs, nem halnak meg naponta gyermekek, nem éhezik senki, vagy legalábbis kevesen, a kórházak is működnek - vagy ha mégsem, akkor azért a Hamász és a „palesztin terroristák” a hibásak.

A júniusban aláírt megállapodás a Google-t mint az izraeli kabinet PR-stratégiájának „kulcsfontosságú szereplőjét” nevezi meg. A Netanjahu-kormány nagyszabású kampánya ez év március 2. után vette kezdetét, ekkor történt ugyanis, hogy az izraeli hadsereg megakadályozta az élelmiszer, gyógyszer, üzemanyag és egyéb humanitárius szállítmányok bejutását a rommá lőtt és továbbra is heves ostrom alatt álló Gázai övezetbe. A zsidó állam kormányzati köreiben némi aggodalmat keltettek a várható elítélő állásfoglalások és a nemzetközi felháborodás. Az izraeli hadsereg egyik szóvivője akkoriban utalt is arra, hogy rövidesen egy digitális kampány keretében fogják „elmagyarázni a világnak, hogy az övezetben nincs éhezés, és bemutatják a valóságos tényeket”.

Nos, jó ideje valóban széles körben terjednek az izraeli hirdetések, amelyek tagadják a Gázai övezetben dúló éhínségről szóló híreket és jelentéseket. A YouTube-on és a Google Display & Video 360 platformján megjelenített „tájékoztatók” tartalmaznak többek között egy videót, amit az izraeli külügyminisztérium állított össze. A rövid és főként a fizetett promócióknak köszönhetően immár hatmillió (!) megtekintést elért propagandaanyag címlapján az alábbi szöveg olvasható: „Van étel Gázában. Minden más állítás hazugság.” Lehetséges lenne, hogy miután jó ideje egy bizonyos történelmi esemény tagadását tiltják a jogszabályok, most majd a gázai háború ügyében a tagadás lesz a kötelező és törvényekkel védett vélemény?

A hasbarakampány természetesen nem csak a Google-hoz kötődő digitális felületeken zajlik. Egyes információk szerint Izrael 3 millió dollárt különített el az amerikai székhelyű X platformon megjelenő, a gázaiak súlyos szenvedéseit, főleg az ottani éhínség létezését nem létezőnek nyilvánító vagy annak súlyosságát kétségbe vonó hirdetések közlésére. Továbbá született egy 2,1 millió dollár értékű megállapodás a Netanjahu-kabinet PR ügynöksége és a francia-izraeli Outbrain/Teads cég között. Tavaly a WIRED elnevezésű, kéthavonta megjelenő amerikai magazin számolt be bizonyos digitális felületeken terjedő izraeli hirdetésekről. Az egyik ilyen propagandavideóban például az Egyesült Nemzetek Szervezetét és a gázai palesztin hatóságokat vádolták meg a segélyek szállításának és elosztásának „szándékos szabotálásával”, miközben a palesztinok, de más humanitárius szervezetek részéről is számos bírálattal illetett, Washington által finanszírozott Gázai Humanitárius Alapítványt népszerűsítették.

Mindeközben a humanitárius helyzet a balsorsú övezetben tovább romlik. A gázai egészségügyi minisztérium jelentése szerint augusztusban 185 ember, köztük 12 gyermek halt éhen, ami a legmagasabb havi esetszám 2023. október 7, vagyis a harci cselekmények kezdete óta. Az ismert, alultápláltság következtében bekövetkezett halálesetek közül hetven azt követően történt, hogy az ENSZ, az élelmiszerbiztonság kritériumait egyértelmű adatok alapján meghatározó rendszer (Integrated Food Security Phase Classification) adataira támaszkodva hivatalosan is éhínség sújtotta területnek nyilvánította Gázát. A palesztin egészségügyi hatóságok szerint több mint 43 ezer öt év alatti gyermeket érint az alultápláltság, valamint 55 ezer terhes vagy szoptató nőt. Az ismertetett számok rávilágítanak a mélyülő humanitárius tragédiára, melynek létezését az izraeli kormány minden lehetséges módon igyekszik tagadni vagy éppen csekély mértékűnek beállítani. Hivatalos palesztin adatok szerint Izrael gázai háborúja eddig legalább 63 746 palesztin halálát okozta és 161 245-en megsebesültek.