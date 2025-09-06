Háború :: 2025. szeptember 6. 20:57 ::

Kreml: az Ukrajnát finanszírozó külföldi vállalatok ellenséggé váltak, és így is kell velük bánni

Az ukrán hadsereget finanszírozó külföldi vállalatok "Oroszország ellenségeivé váltak" - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek szombaton adott interjúban.

A Vlagyivosztokban tartott X. Keleti Gazdasági Fórum szünetében nyilatkozva Peszkov azt mondta: Oroszország tisztelettudó párbeszédet folytat azokkal a cégekkel, amelyek az orosz piacról távozva is teljesítették kötelezettségvállalásaikat. Azoknak viszont, amelyek helytelenül jártak el, ez igen sokba fog kerülni - tette hozzá.

Azok pedig, amelyek az ukrán hadsereget finanszírozták, egy harmadik csoportba tartoznak. Ők már ellenségekké váltak, és úgy is kell velük bánni - hangsúlyozta a Kreml szóvivője.

Az orosz védelmi minisztérium szombaton azt közölte, hogy az orosz erők az elmúlt huszonnégy órában több lőszer- és haditechnikai raktárakra mértek csapást Ukrajnában.

A tárca közlése szerint szombatra virradó éjszaka az orosz légierő harmincnégy ukrán drónt fogott el és semmisített meg, ebből tizennégyet a Fekete-tenger felett, nyolcat a Szmolenszki, ötöt a Brjanszki, hármat a Belgorodi, egyet pedig a Kalugai terület felett.

Vjacseszlav Gladkov, a dél-oroszországi Belgorodi terület közigazgatási vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazásban azt közölte, hogy a területen három ember meghalt ukrán dróntámadásokban. Mint írta, a támadást négy különböző település ellen hajtották végre, nem messze az ukrán határtól. A halálos áldozatok között volt egy autóbusz, illetve egy teherautó vezetője is. Két további civil megsebesült - tette hozzá.

(MTI)