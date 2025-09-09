Háború :: 2025. szeptember 9. 16:34 ::

Toroczkai: Netanjahu ide üldözné a palesztinokat

Több tízezer civilt, gyermeket mészároltak már le, ha ez nem népirtás, akkor mi az? - teszi fel a kérdést X-bejegyzésében a pártelnök, leszögezve: a Mi Hazánk az egyetlen magyarországi politikai erő, amely mindezek ellen tiltakozik.