Több tízezer civilt, gyermeket mészároltak már le, ha ez nem népirtás, akkor mi az? - teszi fel a kérdést X-bejegyzésében a pártelnök, leszögezve: a Mi Hazánk az egyetlen magyarországi politikai erő, amely mindezek ellen tiltakozik.
🇮🇱🔥🇵🇸 / 🇶🇦— Toroczkai László (@ToroczkaiLaszlo) September 9, 2025
Netanjahu izraeli miniszterelnök üzent Gáza lakóinak: "Tűnjetek el onnan!".
Mindegy, hogy kórház (a képen éppen az al-Shifa kórház romjai láthatóak), mecset vagy keresztény templom, mindent lebombáznak. Több tízezer civilt, gyermeket mészároltak már le eddig is. Ha… pic.twitter.com/65f3ql51LK