Háború :: 2025. szeptember 12. 12:38 ::

Bekérették a belga külügybe a kinevezett orosz nagykövetet

Bekérette Oroszország belgiumi ügyvivőjét és kinevezett nagykövetét a belga külügyminisztérium a lengyel légtér orosz megsértése miatt - közölte a tárca közleményében, amelyet a VRT belga műsorszolgáltató ismertetett internetes oldalán pénteken.

A közlemény szerint Maxime Prévot külügyminiszter a csütörtök délutáni találkozón "a leghatározottabban elítélte" egy EU-tagállam légterének "szándékos megsértését".

A tárca az incidenst "agresszív és meggondolatlan cselekedetnek nevezte, amely új és súlyos eszkalációt jelent Oroszország részéről az EU és a NATO ellen. Közvetlenül veszélyezteti polgáraink biztonságát, a regionális stabilitást és a nemzetközi békét" - emelték ki.

A közlemény szerint Belgium azt követelte, hogy Oroszország azonnal hagyjon fel az EU- és a NATO-tagállamok légterének megsértésével, valamint "minden olyan katonai provokációval, mely növelheti a feszültséget Európában, és minden olyan intézkedéssel, amely táplálja a regionális instabilitást és aláássa a kollektív biztonságot".

Belgium teljes mértékben támogatja Lengyelországot és az ország keleti határának védelmére irányuló erőfeszítéseit - szögezték le. Megjegyezték, hogy a belga hadsereg katonái is segítettek a lengyel légtérbe belépő orosz drónok elleni műveletben.

(MTI)