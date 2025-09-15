Háború :: 2025. szeptember 15. 20:30 ::

Részeg ukránok robbantották fel magukat Kijevben

Kijevben két férfi életét vesztette, egy harmadik megsérült egy kézigránát robbanásában - közölte hétfőn az ukrán főváros rendőrsége.

A tájékoztatás szerint a fegyver nem harcok során, hanem békés körülmények között, egy lakóépületben robbant fel. A történtek pontos körülményeit még vizsgálják: egyelőre nem tudni, hogy vita vagy baleset áll a háttérben. A helyi sajtó szerint a három férfi alkoholt fogyasztott a lakásban.

A dél-ukrajnai Odessza kikötővárosában hasonló incidens történt: ott egy társasházi lakásban robbant fel egy kézigránát a rendőrség előzetes információi szerint. A háziasszony és ismerőse nem sérült meg.

Nem sokkal korábban a Kijev megyei Morozivkában egy nő vesztette életét, amikor egy ismeretlen tárgy felrobbant egy szemétlerakatnál. A helyi rendőrség szerint a nő a helyszínen életét vesztette, egy férfit kórházba kellett szállítani.

A háború kitörése óta jelentős számú fegyver került forgalomba Ukrajnában, s gyakoriak a szakszerűtlen kezelés miatti balesetek. Nem megy ritkaságszámba az sem, hogy vitáknál fegyvert rántanak az emberek.

(MTI)