Húsz ember megsebesült szerdán a dél-izraeli Eilatban egy dróntámadásban, amelyet a jemeni húszi lázadók követtek el - jelentette az izraeli mentőszolgálat.
Yemeni drones over the skies of Eilat on the Jewish new year 🥳— Aysha (@ayshaahmeds) September 24, 2025
A sebesültek közül ketten súlyos állapotban vannak, egy ember közepesen súlyosan, 17-en pedig könnyebben sérültek meg a város turisták által kedvelt részében.
UAV from Yemen reportly hit Club Hotel in tourist area of Eilat
Reports are that 19 injured, 2 seriously.
Ongoing situation. pic.twitter.com/3JoEZwL1oo
A drón egy tengerparti bevásárlóközpont közelében csapódott be és robbant fel.
BREAKING: A drone from Yemen got through Israeli and U.S. defenses and struck Eilat in southern Israel.— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) September 24, 2025
Footage shows the moment of impact, around 20 settlers injured, including two in critical condition. pic.twitter.com/faS0JGExL8
Sokakat repeszek sebesítettek meg, és többen pánikrohamot kaptak a helyszínen. A sérültek egy részét a helyi kórházban ápolják, többeket helikopterrel az ország középső részébe vagy valamelyik beér-sevai kórházba szállították.
At least 20 people have been injured after a drone launched by the Houthis in Yemen made impact in the southern Israeli city of Eilat. pic.twitter.com/6ohjGzIsqe— Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) September 24, 2025
Az izraeli hadsereg vizsgálja, hogy miért volt sikertelen a drón befogási kísérlete, pedig a Vaskupola-rendszer működésbe lépett, és két elhárítórakétát indított az egyébként nagyon alacsonyan repülő drón ellen.
⚡️🚨 BREAKING: Yemeni drone hits the Israeli "Klab Hotel", one of the most luxurious hotels in the Middle East, in Eilat, a few minutes ago pic.twitter.com/Xq6lSLHJnp— Middle East Observer (@ME_Observer_) September 24, 2025
A múlt héten is becsapódott és felrobbant egy Jemenből elindított drón az eilati Jakob Hotel bejáratánál. Tűz ütött ki, de személyi sérülés nem történt. Egy héttel korábban egy húszi drón a Ramon repülőtér utascsarnokát találta el Eilat közelében, és szintén anyagi kár keletkezett, és két dolgozó könnyebben megsebesült.
(MTI nyomán)