Sikeres dróntámadással kívántak boldog új évet a húszik a zsidóknak

Húsz ember megsebesült szerdán a dél-izraeli Eilatban egy dróntámadásban, amelyet a jemeni húszi lázadók követtek el - jelentette az izraeli mentőszolgálat.



A sebesültek közül ketten súlyos állapotban vannak, egy ember közepesen súlyosan, 17-en pedig könnyebben sérültek meg a város turisták által kedvelt részében.





A drón egy tengerparti bevásárlóközpont közelében csapódott be és robbant fel.





Sokakat repeszek sebesítettek meg, és többen pánikrohamot kaptak a helyszínen. A sérültek egy részét a helyi kórházban ápolják, többeket helikopterrel az ország középső részébe vagy valamelyik beér-sevai kórházba szállították.

Az izraeli hadsereg vizsgálja, hogy miért volt sikertelen a drón befogási kísérlete, pedig a Vaskupola-rendszer működésbe lépett, és két elhárítórakétát indított az egyébként nagyon alacsonyan repülő drón ellen.

A múlt héten is becsapódott és felrobbant egy Jemenből elindított drón az eilati Jakob Hotel bejáratánál. Tűz ütött ki, de személyi sérülés nem történt. Egy héttel korábban egy húszi drón a Ramon repülőtér utascsarnokát találta el Eilat közelében, és szintén anyagi kár keletkezett, és két dolgozó könnyebben megsebesült.

(MTI nyomán)