Elcsatolt részek, Háború :: 2026. május 13. 16:23 ::

Orosz drón robbant a kárpátaljai Szolyván

Drón robbant Kárpátalján szerdán fényes nappal: a Munkácstól kevesebb mint 30 kilométerre fekvő Szolyván robbant fel egy Shahed típusú orosz drón, míg egy másik pilóta nélküli szerkezet Ökörmező felett húzott el, ami alig egy órányi autóútra található Huszt városától.

A közösségi médiában, Telegram-csatornákon több videó is megjelent a Sahed típusú drónok felrobbanásait követő állapotokról és a mindent beborító füstfelhőről. A Kárpátalja.ma közlése szerint az incidenssel kapcsolatban a hatóságok egyelőre pontosítják a hivatalos információkat és az esetleges következményeket. Annyit már lehet tudni, hogy Szolyván az energetikai infrastruktúrát érte találat, írja a 24.

Frissítés: Orbán Anita elítélte a Kárpátalját elérő orosz dróntámadást, a kormányülésen is szó lesz róla

Orbán Anita külügyminiszter a Tisza-kormány első, ópusztaszeri kormányülése előtt videóban ítélte el a Kárpátalját is elérő szerdai orosz dróntámadást, és azt mondta, a kormányülésen is napirendre fogják venni a történteket. Azt is hozzátette, hogy folyamatosan követik az eseményeket, és tájékoztatni fogják majd a közvéleményt, írja a Telex.

A külügyminiszter a videóban azt mondta, a videó felvételekor is orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján, és ezen a ponton öt drón becsapódásáról tudtak, kettő Szolyva mellett, egy Ungváron, a maradék kettő pedig egy-egy településen szórványosan csapódott be. Szolyván egy vasútállomás transzformátorát érte találat, Ungváron pedig egy ipari létesítményt. Orbán hozzátette, folyamatosan kapcsolatban vannak a főkonzullal, akitől tájékoztatást kértek az ottani helyzetről.

„A támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyi sérülés nem történik” – mondta Orbán, hozzátéve, hogy a kormányülése napirendre veszik a támadást.