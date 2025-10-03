Háború :: 2025. október 3. 12:31 ::

Az izraeli haditengerészet feltartóztatta a Gázai övezetbe tartó flottilla utolsó hajóját is

Az izraeli haditengerészet péntek reggel feltartóztatta a Gázai övezetbe tartó Global Sumud nemzetközi segélyszállító flottilla utolsó hajóját, a Marinette nevű jachtot is a hajó legénysége által üzemeltetett kamera tanúsága szerint, amelynek képeit nyilvánossá tették.

#BREAKING 🚨



Israeli soldiers have boarded the Marinette of the



The livestream ended abruptly after a soldier smashed the camera upon boarding. 🚢🇵🇸 Israeli soldiers have boarded the Marinette of the #GlobalSumudFlotilla and taken the activists captive.The livestream ended abruptly after a soldier smashed the camera upon boarding. 🚢🇵🇸 pic.twitter.com/mQia5ZklY4 October 3, 2025

A Marinette-ről sugárzott élő közvetítésen látható, amint egy izraeli kommandó katonái felszállnak a hajóra, és a többi lefoglalt vízi járműhöz hasonlóan az asdódi kikötőbe irányítják.

A Gázai övezet tengeri blokádjának megtörésére tett kísérlet utolsó hajója, a Marinette a legénység közlése szerint műszaki problémák miatt lemaradt a hajóraj többi tagjától, és csak péntek reggel érte el az izraeli tengeri biztonsági övezetet. A flottilla másik negyven tagját a haditengerészet már szerda estétől kezdődően feltartóztatta és lefoglalta.

Az izraeli rendőrség az X-en bejelentette, hogy a flottillával utazó és a haditengerészet által őrizetbe vett, több mint négyszáz nemzetközi aktivista őrizetének átvételére több száz rendőrt vezényelt az asdódi kikötőbe, pedig mindez a zsidó vallás legjelentősebb ünnepekor, a szerda estétől csütörtök estig tartó jóm-kipúrkor történt, amikor szinte semmi sem működik az országban. Szakszerű fellépésükért Benjámin Netanjahu miniszterelnök meg is dicsérte a haditengerészet katonáit és a rendőröket.

Az aktivistákat továbbszállították, és ki fogják őket toloncolni hazájukba. A rendőrség videófelvételt készített arról, és ezt közzé is tette, hogy összeszedik a kikötőbe vontatott hajókról a Gázai övezetbe szánt segélyszállítmányokat, hogy aztán el is juttassák oda, de közlésük szerint csak elenyésző mennyiségű árut találtak.

Az izraeli külügyminisztérium az X-en ismét provokációnak nevezte a segélyakciót. "Ahogy mondtuk: ez soha nem a segélyről szólt. Mindig a provokáció volt a lényeg" - közölték. "A Hamász-Sumud egyik hajója sem járt sikerrel abban, hogy belépjen egy aktív harci övezetbe, vagy áttörje a törvényes tengeri blokádot. De minden utas biztonságban van, és jó egészségnek örvend"- tették hozzá.

A Global Sumud hajóin politikusok és aktivisták, köztük a svéd Greta Thunberg "klímaaktivista" is utazott. Szeptemberben indultak Spanyolországból. Akciójukat "béketudatos, erőszakmentes humanitárius missziónak" nevezték, amellyel a céljuk "a blokád megtörése" volt, "humanitárius segítségnyújtás az ostrom alatt álló, éhínséggel és népirtással sújtott Gázai övezeti lakosságnak".

A flottilla útját nemzetközi figyelem kísérte, több ország - köztük Törökország, Spanyolország, Olaszország - hatóságai hajókat vezényeltek a flottilla kíséretére állampolgáraik védelmére, miközben Izrael többször is figyelmeztette a résztvevőket, hogy forduljanak vissza.

(MTI nyomán)