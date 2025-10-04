Háború :: 2025. október 4. 13:56 ::

Orosz légitámadás érte Csenyihiv megyét

Orosz drón- és rakétatámadás érte az éjszaka folyamán Ukrajna északi részén fekvő Csernyihiv megyét, aminek következtében több energetikai létesítmény is megrongálódott - közölte szombaton a helyi áramszolgáltató.

A közlés szerint mintegy 50 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, a vállalat erről a Telegramon tájékoztatta a lakosságot. A szakemberek jelenleg is dolgoznak a károk helyreállításán. A munkálatok idején az áramellátást háromórás ütemezésben biztosítják - figyelmeztette a szolgáltató a fogyasztókat.

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország 109 drónt és három Iszkander ballisztikus rakétát indított az éjszaka folyamán.

A légvédelem 73 drónt sikeresen megsemmisített, ugyanakkor 21 különböző helyszínen így is történtek becsapódások és károk - közölte a hadsereg.

(MTI)