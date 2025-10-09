Háború :: 2025. október 9. 21:18 ::

Orosz védelmi minisztérium: ammóniavezetéket robbantott fel az ukrán hadsereg

Felrobbantotta a visszavonuló ukrán hadsereg a Togliatti-Odessza ammóniavezeték egyik előzetesen aláaknázott elágazását, hogy lassítsa az orosz előrenyomulást - közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint a donyecki régióban lévő Ruszin Jar településtől mintegy két és fél kilométerre az ukrán egységek aknákat telepítettek az ammóniavezeték egy szakaszára. A területről való visszavonulás során, csütörtökön közép-európai idő szerint 12 óra 05 perc körül a csővezetéket felrobbantották, aminek következtében az abban lévő maradék ammónia kiszabadult a sérült szakaszon. Orosz katonák nem szenvedtek sérülést.

A hadijelentés szerint a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak nyomulni az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán, a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1450 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel több, az ukrán hadsereg használt kikötői és energetikai létesítményt, valamint üzemanyag-tárolókat, drónösszeszerelő műhelyeket, drónindító helyeket, több lőszerraktárt, három harckocsit - köztük egy német Leopard tankot - és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, négy irányított légibombát, két HIMARS-rakétát, továbbá 112 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást.

A "Luhanszki Népköztársaság" Szjevjerodoneck városban megkezdték egy temetkezési hely feltárását, ahol az ukrán fegyveres erők 2022-es támadásai során életét vesztett mintegy ötszáz civilt hantoltak el.

(MTI)