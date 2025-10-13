Háború :: 2025. október 13. 13:29 ::

Mégsem utazik Egyiptomba Netanjahu, mert "eszébe jutott", hogy este szimhátozás

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a korábbi hírekkel szemben a hétfő este kezdődő zsidó vallási ünnepre hivatkozva nem vesz részt a hétfő délután az egyiptomi Sarm-es-Sejkben kezdődő nemzetközi csúcsértekezleten.

A miniszterelnöki hivatal közölte, hogy Netanjahu nem utazik el a hétfőn este kezdődő szimhát tóra nevű zsidó vallási ünnep miatt.

Az izraeli vezetők hagyományosan nem utaznak a zsidó pihenőnapon, szombaton és zsidó ünnepnapokon, kivéve rendkívüli körülmények esetén.

A miniszterelnöki hivatal közlése szerint Netanjahu megköszönte Donald Trump amerikai elnöknek a meghívást és az "erőn alapuló béke körének bővítéséért tett erőfeszítéseit."

Korábban írtuk: Netanjahu is részt vesz a sarm-es-sejki konferencián

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök is részt vesz hétfő délután az egyiptomi Sarm-es-Sejkben szervezett nemzetközi csúcsértekezleten.

Donald Trump hétfő délelőtt Izraelbe érkezett rövid, néhány órás látogatásra, hogy beszédet mondjon az izraeli parlamentben. Beszéde előtt szűkkörű megbeszélésen vett részt a kneszetben Benjámin Netanjahu miniszterelnök irodájában, melyen részt vett Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja és Jared Kushner, az elnök veje és tanácsadója.

A tanácskozáson telefonbeszélgetést folytattak Abdel Fattáh esz-Sziszi egyiptomi elnökkel, aki meghívta az izraeli kormányfőt a délutánra, a Donald Trump amerikai elnök vezette békekonferenciára, amelyen hivatalosan is aláírják a gázai háborút lezáró szerződést.

Netanjahu a telefonbeszélgetésben beleegyezett részvételébe az izraeli 13-as kereskedelmi televízió értesülése szerint. A konferencia célja, hogy véget vessen a Gázai övezetben dúló háborúnak, megerősítse a Közel-Kelet stabilizálására és békéjére tett erőfeszítéseket, és új fejezetet nyisson a térség biztonsági helyzetében.

António Guterres ENSZ-főtitkár jelezte részvételét, a Downing Street tudatta, hogy Sarm es-Sejkbe utazik Keir Starmer brit miniszterelnök is, aki egyúttal "történelmi fordulópontnak" nevezte a hétfői eseményt.

Ott lesz II. Abdalláh jordániai király, Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia államfő, valamint Pedro Sánchez spanyol és Giorgia Meloni olasz kormányfő, és Mahmúd Abbász, a Palesztin Nemzeti Hatóság elnöke is. Az Európai Uniót António Costa, a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke fogja képviselni.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály tájékoztatása szerint Orbán Viktor is Sarm es-Sejk-be utazik Donald Trump meghívására.

(MTI nyomán)