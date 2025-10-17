Háború :: 2025. október 17. 15:21 ::

Törökország katasztrófavédelmi egységeket küldött a Gázai övezet határához a holttestek felkutatására

A török katasztrófavédelmi hivatal (AFAD) 81, a romok közötti keresésre és holttestek felkutatására szakosodott tagja érkezett Egyiptom a Gázai övezettel közös határ menti térségébe, és csak az izraeli hatóságok engedélyére vár, hogy beléphessen az övezetbe - jelentette be pénteken egy magas rangú török tisztségviselő.

A tájékoztatás szerint a szakemberek feladata elsősorban a holttestek felkutatása lenne, "mind az izraelieké, mind a palesztinoké", valamint romeltakarítási munkálatokban is részt vennének.

Csütörtökön a török belügyminisztérium bejelentette, hogy az AFAD korábbi vezetője, Mehmet Güllüoglu személyében különmegbízottat nevezett ki az övezetbe szállítandó török segélyek felügyeletére és a szállítmányok mihamarabbi célba juttatására, hozzátéve, hogy Güllüoglu már a Gázai övezetbe érkezett.

A megbízott feladata a sürgős igények felmérése, az ENSZ-ügynökségekkel való kapcsolattartás, illetve az egyiptomi és a jordániai hatóságokkal folytatott egyeztetés lesz, elsősorban a logisztika területén, valamint az evakuációra szoruló betegek szállítását is intézi majd.

Törökország a gázai háború 2023. októberi kirobbanása óta 102 ezer tonnányi segélyt juttatott az övezetbe tengeri és légi úton, a tűzszünet bejelentését követően pedig újabb, mintegy 860 tonnányi szállítmányt indított útnak a tengeren.

Az AFAD - amelyet a 2023-as, pusztító erejű törökországi földrengést követően is bevetettek - az utóbbi években több mint 50 külföldi mentőakcióban vett részt, amely során humanitárius feladatokat is végzett, egyebek között Szomáliában, Ecuadorban, a Fülöp-szigeteken és Jemenben.

(MTI)