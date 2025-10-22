Háború :: 2025. október 22. 11:37 ::

Kombinált légicsapást mért az orosz hadsereg Kijevre és más régiókra

Az orosz hadsereg rakétákkal és drónokkal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra, az eddigi adatok szerint több ember meghalt vagy megsebesült, számos régióban komoly károk keletkeztek - közölte Volodimir Zelenszkij, illetve katonai és helyhatósági tisztviselők.

Az orosz támadás tíz régiót érintett, hat ember, köztük két gyermek meghalt, 17-en megsebesültek - írta Zelenszkij a Telegram-csatornáján.

Kijevben az eddigi adatok szerint két ember meghalt, és többen megsebesültek az éjszakai kombinált, rakétákkal és drónokkal végrehajtott légitámadás következtében. A légvédelem által lelőtt támadóeszközök lezuhanó roncsai tüzet okoztak Desznyanszkij kerületben egy tízszintes lakóházban, Darnickij kerületben egy kollégiumra hullottak a roncsok, Dnyiprovszij kerületben pedig egy egészségügyi intézmény rongálódott meg - közölte Vitalij Klicsko polgármester a Telegram-bejegyzésében.

A délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában az eddigi adatok szerint 13 ember sebesült meg, találatok érték az energetikai infrastruktúrát, emiatt közel 2000 ember maradt áram nélkül, és több lakóház is megrongálódott - jelentette az Unian hírügynökség Ivan Fedorov katonai kormányzó Telegramon közzétett információi alapján.

A közép-ukrajnai Poltava megyében megrongálódtak az olaj- és gázipari vállalatok létesítményei. A régióban vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be - tette közzé hivatalos Telegram-csatornáján Volodimir Kohut katonai kormányzó.

A hivatalos jelentések szerint Kirovohrad megyében 27 településen szűnt meg az áramszolgáltatás, Odessza megyében pedig több mint 20 000 fogyasztó maradt áram nélkül. Az energiaügyi minisztérium közölte, hogy az éjszakai támadás célpontja Ukrajna energetikai infrastruktúrája volt. Kora reggel az országban több régióban is vészhelyzeti áramszünetet rendeltek el.

Zelenszkij a történtekre reagálva azt írta: "Oroszország diplomáciáról szóló szavai semmit sem jelentenek, ha az orosz vezetők nem tapasztalnak kritikus problémákat". Az elnök újra a Moszkva elleni szankciók kiterjesztésére, nagy hatótávolságú fegyverek biztosítására és a diplomáciai lépések összehangolására szólította fel a partnerországokat. Hangsúlyozta: nagyon fontos, hogy a világ most ne hallgasson, és "az oroszok aljas támadásaira közös válasz érkezzen".

Több mint 30 drón megsemmisítéséről számolt be az orosz védelmi minisztérium



Harminchárom pilóta nélküli ukrán repülőgépet lőtt le a légvédelem az éjszaka folyamán Oroszország régiói felett - közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint a legtöbb drónt a nyugat-oroszországi Brjanszk megye légterében semmisítették meg.

Dzsambulat Szalavov, Mahacskala polgármestere Telegram-csatornáján közölte, hogy a dagesztáni székváros egyik vállalatát pilóta nélküli repülőgépekkel támadták. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár nagyságát vizsgálják. A délnyugat-oroszországi, Rosztov megyei Batajszkban 130 lakásban keletkeztek károk.

Az orosz külügyminisztérium arról tájékoztatta a RIA Novosztyi hírügynökséget, hogy az ukrán fél biztonsági garanciákat ígért arra az időre, amíg helyreállítják az orosz kézen lévő zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátását. A tárca szerint ezek hiányában a munkálatokat lehetetlen lenne elvégezni.

A külső ellátást a minisztérium közleménye szerint szeptember 24-én ukrán csapás semmisítette meg.

Alekszandr Hinstejn, a nyugat-oroszországi Kurszk megye kormányzója a Szejm televíziós csatornán bejelentette, hogy a régióban kidolgoztak egy tervet arra az esetre, ha ukrán támadás érné a helyi energetikai infrastruktúrát. A konkrétumok között elmondta, hogy a szociális infrastruktúra objektumait tartalék áramforrásokkal szerelték fel, és mobil kazánházak állnak rendelkezésre az áramkimaradások elleni küzdelemre. Közölte, hogy Kurszk támogatást nyújt a szomszédos Belgorod régió energiaellátásához is.

Szergej Lebegyev, a dél-ukrajnai "mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora" arról tájékoztatta a RIA Novosztyit, hogy a kijevi régióban az éjszakai támadás során megsemmisült egy parancsnoki bunker, amelyben NATO-országok tisztjei is tartózkodtak. Beszámolója szerint a fővárosi Zsuljani nemzetközi repülőtér közelében az orosz légierő csapást mért egy drónmotorokat gyártó üzemre is.

Lebegyev szerint a Kijevtől mintegy 30 kilométerre délkeletre fekvő boriszpili repülőtéren csapás ért egy mintegy százfős kiképzőtábort, ahonnan 17 embert mentő szállított el.

(MTI nyomán)