Helyreállt az áramellátás a zaporizzsjai atomerőműben

A délkelet-ukrajnai zaporizzsjai atomerőműben a 30 napos áramszünet után helyreállt az áramellátás, a szakemberek megjavították a megrongálódott nagyfeszültségű vezetéket, és helyreállították a külső áramellátást - közölte csütörtökön az orosz ellenőrzés alatt álló létesítmény vezetése.

Az erőmű - amely hat reaktorával Európa legnagyobbja - 2022-ben, az ukrajnai háború első heteiben került orosz csapatok kezére. Jelenleg nem termel áramot, de külső áramellátásra van szüksége a nukleáris üzemanyag hűtéséhez és a megolvadás kockázatának elkerüléséhez.

A közelben dúló harcok miatt a létesítmény biztonsága elsődleges fontosságú kérdés az ENSZ nukleáris felügyeleti szerve, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) számára.

Csütörtökig az erőmű 30 napig külső áramellátás nélkül működött, tartalék dízelgenerátorokra támaszkodva.

"Az áramellátás visszaállítása kulcsfontosságú lépés a nukleáris biztonság szempontjából" - írta a NAÜ az X közösségi oldalon.

Az erőmű vezetése nyilatkozatában köszönetet mondott a NAÜ-nek, hogy segített megszervezni a helyi tűzszünetet, hogy elvégezhessék a javításokat. Kifejtette, hogy reméli, a tűzszünet folytatódik, hogy befejezhessék a május 7-én megrongálódott második távvezeték javítását.

(MTI nyomán)