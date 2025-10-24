Háború, Külföld :: 2025. október 24. 21:12 ::

Megállapodott a Hamász és a Fatah, hogy független bizottság veszi át az irányítást Gázában

A Kairóban tanácskozó palesztin mozgalmak pénteken megállapodtak, hogy technokratákból álló független bizottság irányítja majd átmenetileg a Gázai övezetet a Donald Trump amerikai elnök közvetítésével október 10-én életbe lépett tűzszüneti megállapodás alapján.

A Hamász honlapján közzétett közlemény szerint a tárgyaláson részt vevő különböző palesztin szervezetek megállapodtak, hogy "független »technokrata« civilekből álló ideiglenes bizottságot állítanak fel (…), amelynek a feladata az élet ügyeinek és a fontos szolgáltatásoknak az intézése lesz".

A palesztin szervezetek abban is megállapodtak, hogy "újjáélesztik a Palesztinai Felszabadítási Szervezetet (PFSZ) mint a palesztin nép egyetlen legitim képviselőjét". A Hamász nem tagja a PFSZ-nek.

A Hamász és vetélytársa, a Fatah mozgalom küldöttsége csütörtökön találkozott Egyiptomban, hogy megvitassa a gázai háború lezárultával meghozandó intézkedéseket - közölte a tárgyalások tartalmát jól ismerő egyik tisztségviselő az AFP francia hírügynökséggel.

2024 decemberében a Hamász és a Fatah bejelentette, hogy megállapodtak egy bizottság létrehozásában, amely a Gázai övezetet irányítja majd az Izrael elleni háború után. A megállapodást egyebek között a Fatah több tagja is hevesen bírálta. Ezt követően több palesztin politikai vezető javasolta, hogy hozzanak létre független szakemberekből álló bizottságot a palesztin terület irányítására, amelyen a Hamász 2007-ben erővel vette át a hatalmat a PFSZ-től (miután 2006-ban megnyerték a választást - a szerk.).

(MTI)