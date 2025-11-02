Mintegy hatvanezer ember maradt áram nélkül, miután Oroszország éjszaka légitámadást indított az Ukrajna délkeleti részén fekvő Zaporizzsja megyében. Két ember megsebesült, épületek dőltek romba - közölte vasárnap a régió kormányzója.
"A szolgáltatók helyreállítják az áramellátást, amint azt a biztonsági helyzet lehetővé teszi" - írta Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazáson, ahol éjszakai fényképeket tett közzé az épületek megrongálódott ablakairól és homlokzatairól.
Fedorov közlése szerint az éjszakai támadásban két ember megsebesült.
A kormányzó hozzátette, hogy 24 óra alatt a régió 18 települését érte támadás, egy ember meghalt, három megsebesült.
