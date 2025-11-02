Háború, Külföld :: 2025. november 2. 09:50 ::

Mintegy hatvanezer ember maradt áram nélkül Zaporizzsja megyében

Mintegy hatvanezer ember maradt áram nélkül, miután Oroszország éjszaka légitámadást indított az Ukrajna délkeleti részén fekvő Zaporizzsja megyében. Két ember megsebesült, épületek dőltek romba - közölte vasárnap a régió kormányzója.

"A szolgáltatók helyreállítják az áramellátást, amint azt a biztonsági helyzet lehetővé teszi" - írta Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazáson, ahol éjszakai fényképeket tett közzé az épületek megrongálódott ablakairól és homlokzatairól.

Fedorov közlése szerint az éjszakai támadásban két ember megsebesült.

A kormányzó hozzátette, hogy 24 óra alatt a régió 18 települését érte támadás, egy ember meghalt, három megsebesült.

(MTI)