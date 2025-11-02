Háború, Külföld :: 2025. november 2. 20:48 ::

Zelenszkij: Németország segített Ukrajna légvédelmi pajzsának kiépítésében

Németország Patriot típusú rakétarendszerekkel segített Ukrajna légvédelmi pajzsának kiépítésében - közölte vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

"Köszönöm Németországnak és személyesen Friedrich Merz kancellárnak ezt a közös lépést az emberéletek védelmére az orosz terrortól" - írta az X-en és a Facebookon megjelent bejegyzéseiben az ukrán vezető. Részleteket nem közölt a német hozzájárulás mértékéről.

"Már egy ideje előkészítettük a légvédelem megerősítését, megvalósítva a megkötött megállapodásokat" - közölte Zelenszkij.

A német kancellár és Jonas Gahr Störe norvég kormányfő júliusban Berlinben állapodott meg az ukrán légvédelem megerősítéséről további két Patriot-rendszer finanszírozásával.

Zelenszkij közölte: Kijev a segítőivel dolgozik az ország légvédelmének erősítésén.

"A légvédelem megerősítését célzó további közös lépésekről szóló tárgyalások mind kormányzati szinten, mind közvetlenül a szükséges rendszerek gyártóival folytatódnak" - jelentette ki, és "további eredményeket" ígért a kérdésben.

(MTI)