Donald Trump továbbra sem tervezi, hogy nagy hatótávolságú Tomahawk-rakétákat bocsásson Ukrajna rendelkezésére.
Az amerikai elnök vasárnap az elnöki repülőgép fedélzetén újságírói kérdésre válaszolva beszélt az ukrajnai háborúról, és megjegyezte, hogy a döntése még megváltozhat.
Donald Trump ugyanakkor kijelentette: nincs olyan pont, azaz "utolsó csepp a pohárban", amiből azt a következtetést vonhatja le, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem áll készen a háború lezárására Ukrajnával.
"Néha hagyni kell, hogy végigküzdjék" - fogalmazott az amerikai elnök. Hozzátette, most ez zajlik Oroszország és Ukrajna között. "Ez egy kemény háború Putyinnak, rengeteg katonába kerül, talán egymillióba is" - hangoztatta Donald Trump megjegyezve, hogy ez Ukrajna számára is egy kemény háború.
(MTI nyomán)