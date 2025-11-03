Háború :: 2025. november 3. 10:02 ::

Trump: Ukrajna nem kap Tomahawkot, a háborút pedig "hagyni kell, hogy végigküzdjék"

Donald Trump továbbra sem tervezi, hogy nagy hatótávolságú Tomahawk-rakétákat bocsásson Ukrajna rendelkezésére.



Fotó: Evelyn Hockstein/Reuters

Az amerikai elnök vasárnap az elnöki repülőgép fedélzetén újságírói kérdésre válaszolva beszélt az ukrajnai háborúról, és megjegyezte, hogy a döntése még megváltozhat.

Donald Trump ugyanakkor kijelentette: nincs olyan pont, azaz "utolsó csepp a pohárban", amiből azt a következtetést vonhatja le, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem áll készen a háború lezárására Ukrajnával.

"Néha hagyni kell, hogy végigküzdjék" - fogalmazott az amerikai elnök. Hozzátette, most ez zajlik Oroszország és Ukrajna között. "Ez egy kemény háború Putyinnak, rengeteg katonába kerül, talán egymillióba is" - hangoztatta Donald Trump megjegyezve, hogy ez Ukrajna számára is egy kemény háború.





Sometimes you have to let it fight out. They’re fighting.



(MTI nyomán)