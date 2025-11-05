Háború :: 2025. november 5. 10:11 ::

Újabb izraeli katona holttestét adta át a Hamász

Újabb izraeli katona holttestét adta át kedd este a Gázai övezetet irányító Hamász, amelyet Izraelben szerda reggelre azonosítottak - közölte az izraeli miniszterelnöki hivatal szerdán.

A 19 éves, Netanja városban felnőtt Itaj Hen harckocsin szolgált a Hamász 2023. október 7-i kitörése idején. Nahal Oz térségében esett el a harcokban, majd holttestét a palesztin fegyveresek magukkal hurcolták a Gázai övezetbe. Hen egysége állítólag több tucat palesztinnal végzett a kibuc védelmében, majd egy páncéltörő rakéta eltalálta a harckocsijukat.

Ezt követően 158 napig eltűntként tartották nyilván, míg kiderült, hogy a holttestét elhurcolták. Vele együtt ejtették foglyul a támadás egyetlen túlélőjét, az idén október 13-án szabadon engedett Matán Angerstet, valamint Daniel Perec katonát, akinek holtteste korábban már visszakerült Izraelbe. A harckocsi negyedik tagja, Tomer Lejbovics is elesett, az ő holttestét a páncélosban találták meg.

Itaj Hen földi maradványaira Gáza város Sadzsájja negyedében találtak rá, átadták a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek, akik az izraeli hadseregnek adták át. A koporsót az igazságügyi orvosszakértői intézetbe vitték, ahonnan tájékoztatták a családját szerettük hazatértéről 760 nap után.

Korábban, vasárnap három túsz földi maradványai tértek vissza Izraelbe. A Hamász továbbra is azt állítja, hogy nehézségekbe ütközik az összes holttest felkutatásában. "A mérnöki felszerelések és a vöröskereszt csapatainak kísérete felgyorsította a holttestek megkeresését" - írták közleményükben.

Jelenleg még hét túsz holtteste van a Gázai övezetben, amelyek átadását a Hamász 72 órán belül vállalta az október közepén megkötött tűzszüneti megállapodásban.

(MTI korrigálva)