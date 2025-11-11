Háború :: 2025. november 11. 17:21 ::

Vezérkar: az ukrán erők csapást mértek a szaratovi olajfinomítóra és más orosz létesítményekre

Az ukrán erők csapást mértek a szaratovi olajfinomítóra, a Krím félszigeten lévő feodoszijai tengeri olajterminálra, valamint több létesítményre Donyeck megye megszállt részében - közölte az ukrán vezérkar kedden a Telegramon.

A jelentés szerint a szaratovi olajfinomító több mint húszféle kőolajterméket állít elő, ezek között benzint, fűtőolajat, dízelüzemanyagot, és részt vesz az orosz megszálló hadsereg ellátásában. "Több robbanást is rögzítettek, amelyeket követően a célterület környékén hatalmas tűz ütött ki. A találatok eredményeit jelenleg pontosítják" - tette hozzá a vezérkar.

Közölte továbbá, hogy az ukrán erők támadást intéztek a Feodoszijában működő tengeri olajterminálra is. A vezérkar kiemelte, hogy ez kulcsfontosságú csomópont az üzemanyag és kenőanyag tengeri úton történő szállításában a Krím félszigetre és Ukrajna "ideiglenesen megszállt" déli területeire. Találat érte a létesítmény területén lévő tartályokat - írta a vezérkar.

Az ukrán erők ugyancsak csapásokat mértek az oroszok logisztikai raktárára Donyeckben, valamint egy ellenséges katonai összpontosulásra Ocseretine térségében. "A csapásmérő drónok elérték a kijelölt célterületeket. A védelmi erők továbbra is minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy meggyengítsék a megszállók katonai-gazdasági potenciálját, és rákényszerítsék az Oroszországi Föderációt, hogy hagyjon fel az Ukrajna elleni fegyveres agressziójával" - szögezte le közleményében a vezérkar.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka arról számolt be a Facebookon, hogy októberben ukrán drónok 77 ezer ellenséges célt semmisítettek meg. "A pilóta nélküli rendszerekkel felszerelt egységek nagyszabású bővítése kézzelfogható eredményeket hoz: a megsemmisített ellenségek száma növekszik. Októberben légi drónjaink 77 ezer ellenséges célt találtak el. A legjobb harci eredményeket az FPV-drónok és a nehézbombázók mutatták" - írta Szirszkij.

Szavai szerint az ukrán fegyveres erők aktívan növelik a szárazföldi robotizált rendszerek alkalmazását, amelyek a modern technológiai háború elválaszthatatlan részévé válnak. Októberben ezek közel 300 000 kilogramm élelmiszert szállítottak az alakulatoknak, sebesülteket evakuáltak, aknatelepítési és harci feladatokat hajtottak végre. A főparancsnok megjegyezte azt is, hogy az ellenség igyekszik lemásolni az ukrán tapasztalatokat: drónrendszereket alkalmazó ezredeket és elfogódrónokat hoz létre, ezért az ukrán hadseregnek folyamatosan fejlesztenie kell magát, hogy megőrizze technológiai fölényét.

Az ukrán főügyészi hivatal közölte, hogy nőtt azoknak a száma, akik engedély nélkül hagyják el alakulatukat, illetve dezertálnak: 2022-2024 között kevesebb eljárást indítottak, mint az idei évben. 2022 januárjától 2025 októberéig Ukrajnában 255 000 ügyet nyitottak önkényes alakulatelhagyás, és további 56 200-at dezertálás miatt. Összességében tehát 311 327 büntetőeljárásról van szó - mutatott rá a főügyészség. Ugyanakkor csak ez év januárja és októbere között a rendfenntartó szervek 162 500 ügyet regisztráltak önkényes alakulatelhagyás miatt, amelyek közül 9000 személyt gyanúsítottak meg, és csaknem 7700 ügyet továbbítottak a bíróságra. Ezenfelül az év első tíz hónapjában közel 21 600 új eljárást indítottak dezertálás miatt. Ebben a kategóriában 318 főt gyanúsítottak meg, 195 ügy pedig eljutott a bíróságig. 2024-ben 67 800 alakulatelhagyási és 23 300 dezertálási ügyet rögzítettek, 2023-ban 17 600-at, illetve 7800-at jegyeztek fel, míg 2022-ben mindössze 6600, illetve 3400 ilyen eljárást indítottak.

Ukrán közlés szerint az orosz hadsereg fokozta erőfeszítéseit, hogy a donyecki régióban lévő Pokrovszk városába behatoljon déli irányból. Jelenleg a városban több mint háromszáz orosz katona tartózkodik - tájékoztatott a város védelmét ellátó ukrán 7. deszant- és rohamosztagos hadosztály a Telegramon. Közlése szerint az oroszok célja változatlan: elérni Pokrovszk északi határát, majd megkísérelni az agglomeráció bekerítését. "Az elmúlt napokban az oroszok fokozottan próbálkoztak behatolni Pokrovszkba könnyű technikával a déli városrészeken keresztül. Ehhez az ellenség a kedvezőtlen időjárási körülményeket, különösen a sűrű ködöt használja ki, ami csökkenti a légi felderítés és a nyílt terepen történő támadás lehetőségeit" - emelte ki az alakulat. "Ennek ellenére a védelmi erők továbbra is felderítik és megsemmisítik az ellenséges csoportokat a városi beépített területeken, még alacsony látási viszonyok között is. November eleje óta az ukrán erők 162 orosz katonát öltek meg Pokrovszkban, további 39-et megsebesítettek" - írták a rohamosztagosok. Hozzátették, hogy a várost számos ukrán alakulat védi: a pilóta nélküli rendszerek erői, deszant- és rohamosztagos egységek, a Különleges Műveleti Erők (SZSZO), az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU), a nemzeti gárda, a rendőrség és mások.

(MTI)